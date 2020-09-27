مصر: أول تعليق من الأزهر على تظاهرات تطالب برحيل السيسي

وقال البيان "تابع الأزهر الشريف عن كثب الحركات الهدامة الهادفة إلى زعزعة الاستقرار، والإخلال بالنظام العام، والتي تسعى للنيل من أمن مصرنا العزيزة، ونشر الفوضى، وتعطيل عجلة التنمية والاستثمار".

وتابع البيان "ويؤكد الأزهر أن ما يتم إنجازه من مشروعات تنموية مختلفة على أرض الواقع، لهو مؤشر واضح في سير مصر نحو الاتجاه الصحيح، الذي سوف يؤتي ثماره في القريب العاجل بإذن الله علي كافة الأصعدة".

وأضاف "ويشيد الأزهر بوعي الشعب المصري في تفويت الفرصة على كل من يخططون لزعزعة الاستقرار في البلاد، مؤكدًا ثقته في قدرة الدولة علي معالجة كافة قضاياها داخليًّا بما يحقق مصالح المواطن ويخفف أعباءه ويراعي احتياجاته".

واستطرد "ويدعو الأزهر الشعب المصري للوقوف صفًا واحدًا خلف الوطن وقياداته في وجه دعوات زعزعة الاستقرار والإخلال بالنظام العام، وتفويت الفرصة على أصحاب الأجندات الخارجية المغرضة".

وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقاطع فيديو لشيخ الأزهر، أحمد الطيب، يحذر خلالها من الخروج على نظام المخلوع حسني مبارك إبان ثورة 25 يناير/كانون ثانٍ 2011.

وتساءل النشطاء عن موقف شيخ الأزهر من المصريين الذين "هُدِّمت بيوتهم وهُضمت حقوقهم، وهل يقف في صف الظالم أم المظلوم؟".

بيان #الأزهر الذي أفتى لنظام #السيسي بقمع المظاهرات واستباحة دم الشعب المصري، يعري تجار الدين وعلى رأسهم المدعو أحمد الطيب (الخبيث) الذي يركب سيارة بورش بملايين ويأمر الناس بالتقشف.. ما يذكرني بأهم شعارات الثورة الفرنسية: أشنقوا اخر الأباطرة بأمعاء أخر رجل دين#ارحل_يا_سيسي — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) September 26, 2020

رأي في #شيخ_الأزهر قلته وأكرره

♦️يمثل الدولة ولا يمثل الثورة

*جزء من النظام وليس من المعارضة

*قطب صوفي وليس من التيار الإسلامي.

لكن التقييم السياسي ليس بالجملة وخلق الله الميزان بكفتين لمنع التطفيف وتحقيق العدل

(ولا يَجْرِمنّكم شَنَآنُ قوم على ألا تَعدلوا اعدِلُوا هو أقرب للتقوى) — د. محمد الصغير (@drassagheer) September 26, 2020

وخرج مئات المصرين في عددٍ من قرى ومدن الجمهورية، بدءًا من 20 سبتمبر، وتواصلت التظاهرات لليوم السابع على التوالي، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمصريين.

وردد المتظاهرون في دمياط والفيوم والجيزة والمنيا هتافات مناهضة للسيسي، منها "لا إله إلا الله.. السيسي عدو الله"، و"ارحل يا فاشل، و"يا انتصار قولي الحق.. جوزك ظالم ولا لأ"، و"بالطول والعرض.. هنجيب السيسي الأرض"، وغيرها من الهتافات المعبرة عن احتقان الشارع ورفضه بقاء السيسي في السلطة.

https://twitter.com/AJA_Egypt/status/1309882924515438595?ref_src=twsrc%5Etfw

وقتل شخص خلال اشتباكات مع الشرطة، مساء الجمعة، في قرية البليدة بالقرب من مدينة العياط (قرابة 60 كيلومترًا جنوب القاهرة) أثناء تظاهرة معارضة للسيسي، بحسب أسرته ومصادر طبية.

وأكد مصدر طبي في مستشفى العياط أن "سامي وفقي بشير وصل ميتًا الى المستشفى"، وأوضح المصدر أنه كان "مصابًا برصاصات خرطوش (من بنادق صيد) في الوجه والرأس".

وأكد أفراد من أسرته لمراسل فرانس برس أنه "أصيب خلال اشتباكات مع الشرطة، التي كانت تفرق تظاهرة تطالب برحيل السيسي في قرية البليدة".

عاجل | مصادر للجزيرة: مقتل متظاهر برصاص خرطوش أثناء فض قوات الأمن مظاهرة في #الجيزة pic.twitter.com/GuHlmK4LtL — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 25, 2020

وأكد مصدر أمني أن الشرطة "لم تستخدم رصاصات خرطوش خلال الاشتباكات في البليدة" مؤكدًا أنها "استخدمت قنابل مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين".

وبحسب مواقع ووسائل إعلام مصرية وعربية، شارك المئات في تظاهرات معارضة للسيسي في عددٍ من القرى والمدن المصرية.

عاجل | النائب العام يأمر بإخلاء سبيل 68 طفلًا معتقلًا على خلفية تظاهرات سبتمبر بعد تعهد أولياء أمورهم بعدم السماح لهم بتكرار الأحداث مع استمرار التحقيق مع باقي المتهمين#مليون_تحيه_للجلابيه#ارحل_يا_سيسي pic.twitter.com/YhxpbnPRpj — محمد عمر (@sm_moon2020) September 27, 2020

ونفت وسائل الإعلام الموالية للحكومة المصرية وقوع تظاهرات، ونقلت بثًا مباشرًا يظهر استمرار الحياة بصورة طبيعية في معظم المدن المصرية الكبري.

بعد ٦ أيام من الإنكار، أحمد موسى، الظهير الإعلامي الأبرز للسيسي يعترف بحدوث مظاهرات ولكن يقلل من شأنها بداعي أنها "١٢ مظاهرة في حارات بلقطات صغيرة"

ملحوظة: عمرو أديب سبق موسى في الاعتراف بالحراك أمس.#مليون_تحية_للجلابية #ارحل_يا_سيسي pic.twitter.com/Co49YEiM4S — Hosam Yahia (@HosamYahiaAJ) September 26, 2020

وكان الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي (المقيم في إسبانيا) والمناهض للسيسي دعا للأسبوع الثاني على التوالي إلى التظاهر، أمس الجمعة، في "جمعة غضب" للمطالبة برحيل الجنرال السيسي.

وجاءت دعوته على خلفية غضب في مصر من غلاء المعيشة ومن حملة حكومية ضد المباني، التي شيدت من دون ترخيص، خصوصًا على الأراضي الزراعية، والتي تشمل غالبية المنازل في المناطق الريفية، وفي المناطق الحضرية العشوائية المحيطة بالمدن الكبرى.

وتأتي هذه الحملة تطبيقًا لقانون أُقِر أخيرًا "للتصالح في مخالفات البناء"، تقضي بأن يسدد المواطنون غراماتٍ ماليةً مقابل تقنين ملكيتهم لمنازلهم.

فلاح بسيط يوجه للحكومة عدة رسائل ويطالب #شيخ_الأزهر ببيان يوم 25 سبتمبر لإنقاذ مصر pic.twitter.com/jE2OcoK5k3 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 24, 2020

لا تستغلوا بيان الأزهر وتجعلوا من شيخه عرضة لسهامكم.. رصيد الأزهر يسمح، وهو في النهاية مؤسسة محافظة وليس هيئة ثورية.

تجاوزوا، ولا تعطوا القوم أداة لاستنفار العامة ضدكم.. بيان الشيخ لن يؤثر في حركة الشارع، لكن التطاول عليه يسحب من الرصيد! — سليم عزوز (@selimazouz1) September 26, 2020

ولماذا لايدعوا الأزهر إلي الإفراج عن اكثر من ١٠٠ الف سجين ومعتقل ولماذا لا يدين الازهر مقتل اكثر من ٢٥ الف مصري من ٢٠١١ الي ٢٠٢٠ ولماذا لايدين الأزهر الخطف القسري للأبرياء ولماذا لا يدين الأزهر الجهل والمرض والجوع والفقر والذل والقهر الذي يعيش فية الشعب المصري !؟ pic.twitter.com/Y5iAAwjOJ4 — darshan kimawaat (@kimawaat) September 27, 2020

بيان #شيخ_الأزهر

الداعم للمجرم #السيسي

يؤكد كل قناعاتي التي لم تهتز يومًا

أن هذا الشيخ لا يقل جرما عن #السيسي

ومن أهم داعمي جرائمه

منذ ظهوره على منصة الانقلاب

وكل معاركه الوهمية كانت

إما صراعًا على مكانته

أو الهاء للسذج الذين انخدعوا بها

وتعاملوا معه كبطل قومي#شيخ_الأزهر_مجرم — د. عصام عبد الشافي ـ Essam Abdelshafy (@essamashafy) September 26, 2020

وانتشرت الأسبوع الماضي -على وسائل التواصل الاجتماعي- مقاطع فيديو لتظاهرات تطالب برحيل السيسي، جرت يوم الجمعة 20 سبتمبر.

ويفرض قانون أقر في نهاية العام 2013 قيودًا على حق التظاهر اعتبرت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان أنها تحظر التظاهر عمليًا.

وكان السيسي قد أطاح (عندما كان وزيرًا للدفاع) بأول رئيسٍ منتخب في تاريخ مصر، الراحل محمد مرسي في يوليو/ تموز 2013، في انقلابٍ عسكري ووصل إلى سدة الحكم في العام التالي، ثم أعيد انتخابه لفترة ثانية في 2018.

ومنذ أن سيطر على مقاليد الأمور في البلاد، شنّ السيسي حملة قمع ضد جماعة الإخوان المسلمين، امتدت فيما بعد لكل أطياف المعارضة، وفق منظمات حقوق الإنسان.

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