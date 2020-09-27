قنوات إعلامية تابعة للمخابرات المصرية تعترف بفبركة مظاهرات

وبعد أن قامت القنوات التي تديرها أجهزة الدولة ببث هذه اللقطات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وسط سيل لقطات المظاهرات الحقيقية المعارضة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خرجت على المشاهدين بمحاولة للتشكيك في مصداقية المظاهرات بشكل عام.

والجزيرة إذ تعتذر عن بث المظاهرة المذكورة لتستغرب هذا الأسلوب الساذج؛ الذي يؤكد صحة بقية المظاهرات الأخرى. فلو لم يكن تدفق لقطات المظاهرات ضخما لما وقع من نقل المظاهرة المفبركة في الخطأ.

ومن المعروف أن الإعلام الذي تديره أجهزة الدولة في مصر مشهود له بحرفية فبركة مظاهرات مماثلة، ولعل أشهرها استخدام حيل بصرية متقنة لتضخيم أعداد المتظاهرين في 30 يونيو/حزيران 2013.

وهي المظاهرات التي سبقت الانقلاب العسكري مباشرة، ولا تزال الحيل الفنية التي استخدمت فيها سرا يتكتم عليه مخرجها المعروف خالد يوسف، ويعد بكشفه في الوقت الذي يراه هو مناسبا.

عن هذه الصور وتعبيرها عن الارادة الشعبية وفريق آخر يريدأن أكشف تزوير ما قدحدث فيها وأعتقدأن أوان شهادتي الكاملة عن كل ماحدث من ٢٥يناير وحتي الآن لم يأت بعد لأسباب موضوعية تتعلق بمصلحة الوطن ولكني سجلتها وحفظتها عندأحدالأمناءمصورة ومكتوبة في حال لم يكتب لي القدر ان أنشرها بنفسي — khaled youssef (@KhaledYoussef) July 3, 2020

وفي ذكرى الانقلاب العسكري لهذا العام كتب خالد يوسف سلسلة من التغريدات قال فيها إن الكثيرين يطلبون منه الإدلاء بشهادته حول حقيقة ما حدث في مظاهرات يونيو/حزيران 2013، وأضاف أنه سجل شهادته وحفظها مصورة ومكتوبة "عند أحد الأمناء" على حد تعبيره، إلا أن الوقت لم يحن بعد لكشف الحقيقة.

تعايشت مع فئات عديده وعشت معهم تجربة إنسانية شديدة الثراء بكل إنتصاراتها وكل إنكساراتهاواحباطاتها فعشت مع بائع البطاطا الموجود بالميدان مرورا بشباب الثورة ورجالات العمل السياسي والوطني بكل قياداتهم وتعايشت وأشتبكت مع أربع سلطات حكموا مصر مبارك-المجلس العسكري-الاخوان-النظام الحالي — khaled youssef (@KhaledYoussef) July 3, 2020

وعلى مواقع التواصل علق كثير من المغردين على مشاهد المظاهرات المفبركة، ورأى أحد المغردين أن الفيديو المفبرك "أكبر دليل على صدق قنوات المعارضة والجزيرة وليس العكس"، لأنه إذا كانت مقاطع التظاهر الأخرى مفبركة ما الذي سيدعوهم لعرض فيديو ليس من إنتاجهم وإخراجهم؟

أعلنت عن خطاياي قبل أن أعلن عن خطايا الأخرين وكشفت عن نبل أخرين سحقوهم بأحذية غليظة من البهتان والظلم والبطش قبل أن أتحدث عما تعرضت له من أذي ومادفعته من ضرائب وأثمان باهظة جراء مواقف رأيت فيها الحق أو نتاج أخطاء لدي الشجاعة أن أعلنها ولا أبرئ نفسي منها — khaled youssef (@KhaledYoussef) July 3, 2020

وإلي ذلك الحين – الذي لن يطول – والذي تتوفر فيه الشروط الموضوعية لنشر هذه الشهادة أقول

( لست أُحسب بين فرسان الزمان .. إن عد فرسان الزمان

لكن قلبى كان دوماً قلب فارس.. كره المنافق والجبان

مقدار ما عشق الحقيقة .) — khaled youssef (@KhaledYoussef) July 3, 2020

الفيديو المتفبرك اللي إتذاع أكبر دليل علي صدق قنوات المعارضه والجزيره مش العكس

لأن لو كانت القنوات دي هي اللي بتفبرك ايه اللي هيخليهم ياخدوا فيديوهات مش من انتاجهم وإخراجهم؟

وبعدين ده أكبر دليل علي ان الدوله كانت بتفبرك المظاهرات التي نشرتها في 30 يونيو

سامع يابو لمونه ياعرص — الـمـصــــــــــــرى ✪ (@EL___mesry) September 27, 2020

رئيس دولة ايه دي اللي بيستجيب لضغط شارع متفبرك وكما يزعمون متصور في تركيا ولا في استوديو؟ 😂

الضغط جايب نتيجة اهه وواضح انكم رعبتوهم. ربنا ينصركم. https://t.co/WkBzRMHWw0 — Amr Waked (@amrwaked) September 27, 2020

طالما المظاهرات مفبركة الناس اللي اعتقلتهم الشرطة من ٢٠ سبتمبر السنة اللي فاتت و ٢٥ سبتمبر السنة دي اعتقلتهم ليه؟!!

معتقلين بتهمة التظاهر ضد النظام و لا المشاركة في مظاهرات مفبركة😂و المفبركة دي تبعكم و لا تبع قناة تانية

يخرب بيت اللي بيبعتلكم الاخبار دي تنشروها غبي منه فيه. — المواطنة (س) 😷 (@NahloshkaNahla) September 27, 2020