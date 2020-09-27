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سياسة

تحقيق للجزيرة يكشف بالأسماء شبكة إماراتية في القاهرة متخصصة في مهاجمة قطر وتركيا (فيديو)

تحقيق "رسائل سيتا" ضمن برنامج المسافة صفر
تحقيق "رسائل سيتا" ضمن برنامج المسافة صفر
27/9/2020

وتمكن فريق البرنامج من الوصول إلى أحد العاملين السابقين في موقع "قطريليكيس" الذي يقدم نفسه على أنه موقع تسريبات للمعارضة القطرية.

لكن فريق تحقيق "المسافة صفر" كشف أن شركة "دوت دف" الإماراتية بدأت إعداد منصة "قطريليكس" نهاية 2016 تزامنا مع تحرك الإمارات ضد قطر بواشنطن.

وعرض الفيلم "رسائل سيتا" الذي أذيع على قناة الجزيرة، مساء الأحد، مراسلات مسربة من وزارة الخارجية المصرية بشأن تحركات دول الحصار لمهاجمة قطر في الكونغرس الأمريكي بالتعاون مع مراكز بحثية في واشنطن ممولة من الإمارات.

وكشف التحقيق أن وسم "قطر تدعم الإرهاب" انطلق لأول مرة من حساب إماراتي عام 2013 وعاد نشاطه قبل شهر من حصار قطر.

كما كشف التحقيق أن وسم "5000 جندي تركي لحماية تميم" أطلق لأول مرة من حساب إماراتي.

وكشف التحقيق بالأسماء عن شبكة إماراتية في القاهرة متخصصة في مهاجمة قطر وتركيا.

وكان فريق برنامج "المسافة صفر" قد عمل خلال أكثر من عام ونصف العام على تتبع مصادر الأخبار الكاذبة والفيديوهات المزيفة.

وتمكن فريق البرنامج من اختراق إحدى هذه الشبكات، والوصول إلى القائمين على إدارة منصات إلكترونية مضللة.

ويكشف الفيلم في جزئين عن آلية عمل هذه الشبكات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتكشف "رسائل سيتا" عن كواليسِ حركات مراكز بحثية في واشنطن، ممولة من الإمارات، للتحريض على قطر، وكيف عملت مع دول الحصار للتنسيق فيما بينها، بالتزامن مع اختراق وكالة الأنباء القطرية وإطلاق حملات إلكترونية منظمة لمهاجمة قطر.

المصدر : الجزيرة مباشر
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