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سياسة|مصر

السيسي في أول تعليق على المظاهرات: يصطادون في المياه العكرة (فيديو)

قال السيسي: "أنا أشكر المصريين" الذين لم يستجيبوا لدعوات "البعض الذين حاولوا إشعال الوضع
قال السيسي: "أنا أشكر المصريين" الذين لم يستجيبوا لدعوات "البعض الذين حاولوا إشعال الوضع
27/9/2020

وقال السيسي، في تصريحات أثناء افتتاحه مجمعا لتكرير النفط في منطقة مسطرد بمحافظة القليوبية (قرابة 37 كيلومتر شمال القاهرة)، "أنا أشكر المصريين" الذين لم يستجيبوا لدعوات "البعض الذين حاولوا إشعال الوضع".

كان السيسي يشير إلى دعوات الفنان المقاول محمد علي للتظاهر والتي وجدت استجابة منذ يوم 20 من سبتمبر/أيلول وحتى مساء أمس الأحد على مدى 7 أيام.

وأكد السيسي أن هناك من يحاول استغلال "الفقر" والصعوبات المالية التي يعاني منها المواطنون من أجل "تشكيك الناس في الإنجازات" التي تقوم بها الدولة.

وشدد على أن "الأمن والاستقرار" هما شرط أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستمرار في الإصلاح مؤكدا أن مشروعات عدة مثل مشروع مجمع تكرير مسطرد تاخرت سنوات طويلة "بسبب أحداث 2011" في إشارة إلى ثورة 25 يناير/كانون ثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل حسني مبارك.

وحذّر من أن هناك من "يريدون تدمير الدول تحت دعاوي التغيير".

وسخر ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي من تصريحات السيسي اليوم وانتقدوا إنفاق مئات المليارات من الجنيهات على العاصمة الإدارية الجديدة.

وحسب مواقع ووسائل إعلام مصرية وعربية، شارك عشرات في مظاهرات معارضة للسيسي في عدد من المدن والقرى المصرية.

وتعد هذه المظاهرات نادرة في مصر حيث وضعت السلطات قيودًا "تعجيزية" للتظاهر، وشنت حملة قمع ضد أطياف المعارضة كافة، وفق منظمات الدفاع عن حقوق الانسان الدولية.

وأطاح الجيش المصري في انقلاب عسكري بقيادة السيسي، عندما كان السيسي وزيرا للدفاع، الرئيس الراحل محمد مرسي في يوليو/تموز 2013.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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