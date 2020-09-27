الجيش التركي يستعرض قدرات مدفع جديد مضاد للطائرات(فيديو)

وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية إن شركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التابعة لوزارة الدفاع التركية اقتربت من وضع اللمسات الأخيرة على منظومة مدفع مضاد للطائرات بعيار 25 ملم.

ونقلت الوكالة عن مصادر في الشركة أن المدفع الجديد المصنع محليا، قادر على إطلاق رشقات فردية وثلاثية وعشرية ومتسلسلة.

وأضافت أن المدفع قابل للاستخدام في المركبات المدرعة، وأبراج الأسلحة التي يتم التحكم فيها عن بعد، بجانب قدرته على العمل كسلاح رئيسي في جميع الظروف الجوية وبيئات القتال.

وتقول الشركة إن المدفع المحلي قادر على إطلاق النار بشكل فعال على العديد من الأهداف المختلفة، وقد أكمل اختباراته بنجاح في مصنع لشركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية بولاية جانقيري شمالي البلاد.