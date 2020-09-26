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سياسة

مقتل صيادَين فلسطينيين وإصابة ثالث برصاص الجيش المصري (صور)

الصيادون الأشقاء
الصيادون الأشقاء
26/9/2020

وأضاف عياش، في تصريحات لوكالة "الأناضول" أن الصيادين الثلاثة، الذين فُقدت آثارهم فجر الجمعة، قرب الحدود مع مصر، اثنين منهما (حسن، ومحمد الزعزوع) تبين مقتلهما برصاص الجيش المصري، فيما أصيب الثالث (ياسر).

وأضاف عياش أن المصادر -التي كشفت لهم عن الحدث- لم تُبين الوضع الصحي للشقيق المُصاب.

وأوضح أن مصادر فلسطينية تواصلت مع الجانب المصري، وأبلغت نقابته اعتزام الجانب المصري تسليم جثماني الصيادين والمُصاب، للجانب الفلسطيني، عصر السبت، عبر معبر رفح البري (جنوبي القطاع).

وذكر عياش أن نقابته قررت إغلاق بحر قطاع غزة كاملًا أمام الصيد، حتى عصر الأحد، احتجاجًا على مقتل الصياديْن وتضامنًا مع عائلتهم.‎ 

ونعى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، السبت، الصيادين الشابين محمود وحسن الزعزوع الذين قتلا برصاص قوات الجيش المصري.

وكتب اشتية عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "يوم حزين على شعبنا، ننعى بألم شديد الصيادين الشابين محمود وحسن الزعزوع شهداء لقمة العيش، رحمهما الله وألهم عائلتهما الصبر والسلوان ومنّ بالشفاء على شقيقهما المصاب".

وأعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة (تديرها حركة حماس)، الجمعة، فقدان آثار 3 صيادين قرب الحدود البحرية للقطاع مع مصر أثناء عملهم.

وذكر المتحدث باسم الوزارة، إياد البزم، في بيان، أن الجهات المختصة تُجري اتصالات مع الجانب المصري لمعرفة مصير الصيادين.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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