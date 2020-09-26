مظاهرات مصر.. إصابات خطيرة بعد استهداف الشرطة لمحتجين بالجيزة

وقد أسفر ذلك عن وقوع إصابات خطيرة منها إصابة محمد أحمد آدم بخرطوش في العين، وعبدالله أمين بخرطوش في القدمين. كما تم اعتقال الطفل أحمد نصر 12 عاما.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل نبأ وفاة الطفل إسلام تعيلب، إلا أن أحد أقاربه أبلغ "الجزيرة مباشر" أن إسلام لا يزال في العناية المركزة بعد نقله إلى المستشفى في حالة حرجة.

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شهيد جديد هذه المرة في نزلة عليان بالجيزة

الطفل اسلام محمد تعيلب

الصف الثاني الإعدادي

ولاحول ولا قوة الا بالله https://t.co/SCOmdb2zuy — عبدالعزيز مجاهد|Abdulaziz Mujahed (@elmogahed02) September 25, 2020

وكانت عشرات المظاهرات قد اندلعت في مصر أمس الجمعة استجابة لدعوة الفنان ورجل الأعمال محمد علي؛ تنديدًا بالأوضاع الاقتصادية التي وصلت إليها البلاد في عهد السيسي، والمطالبة برحيله.

أهالي نزلة عليان بالجيزة يحتجون عقب اعتقال الشرطة بعض الأهالي على خلفية مطالباتهم برحيل #السيسي pic.twitter.com/QDBbUwAYi1 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 26, 2020

قتلى في البليدة

وأسفرت المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين عن مقتل شخصين على الأقل، وإصابة ثلاثة آخرين بالرصاص الحي بقرية البليدة التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة.

إلى رحمة الله يا #سامي_بشير

ما أرخص العمر أمام تحقيق آمال البلد وإسقاط الظلم .. سامي بشير قتله رصاص "الأمن" في قرية البليدة بالجيزة، وإنا لله وإنا إليه راجعون.#جمعة_الغضب_25_سبتمبر pic.twitter.com/zXN5J4mWGb — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) September 26, 2020

ووصف بعض المتظاهرين تعامل الشرطة معهم بـ"البلطجة".

وردد المتظاهرون هتافات منها "يسقط يسقط حكم العسكر"، و"الداخلية بلطجية"، وغيرها من الهتافات المناهضة للسيسي ونظامه.

أهالى قرية البليدة بالعياط – الجيزة يتظاهرون ضد النظام في مظاهرة ليلية بعد مقتل متظاهر و2 في حالة خطرة عصر اليوم pic.twitter.com/POm0x48nIf — Amr Elqazaz (@amrsalama) September 25, 2020

وعزا المتظاهرون أسباب خروجهم إلى فشل نظام السيسي في التعامل مع ملفات داخلية وخارجية عدة، من بينها سد النهضة وهدم بيوت المصريين واعتقال أبنائهم وذويهم من دون وجه حق.

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