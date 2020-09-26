مصر: تواصل المظاهرات المطالبة برحيل السيسي لليوم السابع على التوالي (فيديو)

وخرج الآلاف مساء اليوم السبت في دهشور وأم دينار وأطفيح بمحافظة الجيزة، كما تظاهر آخرون في قرى ومدن بمحافظتي أسوان والمنيا صعيد مصر.

وأمس الجمعة، قتلت الشرطة 3 محتجين خلال تفريقها تظاهرة ليلية طالبت برحيل عبد الفتاح السيسي، بمحافظة الجيزة غرب القاهرة، فيما لم تؤكد السلطات أو تنفي ذلك على الفور.

وقال المقاول محمد علي، المقيم بإسبانيا، والداعي إلى تلك التظاهرات، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "رغم سلمية المظاهرات، الداخلية قتلت 3 في (مدينة) العياط".

وشهدت القاهرة وعدة محافظات مصرية، عقب صلاة الجمعة، تظاهرات محدودة في قرى وشوارع جانبية بعيدا عن الميادين الكبرى بالمدن، للمشاركة فيما سماه معارضون "جمعة الغضب" ضد السيسي.

وبث مغردون عبر منصات التواصل، مقاطع مصورة لمشاركة مئات المحتجين في تظاهرات بالقاهرة والجيزة (غرب العاصمة)، والأقصر وقنا والمنيا (جنوب)، ودمياط (بدلتا النيل شمال)، استجابة لدعوات أطلقها معارضون، أبرزهم المقاول محمد علي.

كما خرجت تظاهرات أخرى ليلية، وتحدث ناشطون عن حدوث توقيفات في بعضها، وذلك وفق فيديوهات بثها ناشطون.

ولليوم السابع، تشهد محافظات ومدن وقرى مصرية تظاهرات تطالب برحيل السيسي، احتجاجا على تردي أوضاع المعيشة وقانون يسمح بإزالة عقارات مقامة دون تراخيص.

وتزامنا مع تصاعد وتيرة التظاهرات المطالبة برحيل السيسي، كثفت قوات الأمن تواجدها في الشوارع والميادين، وسط حملة اعتقالات عشوائية وتفتيش الهواتف النقالة للمارة، وفق شهود عيان.

والأحد الماضي، دعا محمد علي، إلى تنظيم تظاهرات، قبل أن يعود ويطالب الشعب بالاستمرار في احتجاجات يومية، ضد النظام السياسي بمصر.