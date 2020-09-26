"ليست حرية تعبير".. عمران خان ينتقد الرسوم المسيئة للنبي محمد

وانتقد عمران خان، ما أسماه بالعدد المتنامي لجرائم الكراهية ضد المسلمين في الغرب، في خطابه إلى الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يعقد هذا العام افتراضيًا على الإنترنت بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأدان رئيس الوزراء الباكستاني وجود "نزعات فاقمت الإسلاموفوبيا" وكذلك "استمرار استهداف المسلمين من دون أي عقاب في عدد من الدول".

وطالب الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات لمنع "استفزازات متعمدة وتحريض على الكراهية والعنف… وبلاء الإسلاموفوبيا".

وقال عمران خان "لا يزال المسلمون مستهدفين مع الإفلات من العقاب، في العديد من الدول: حيث يتم تدمير أضرحتنا، وإهانة نبينا، وحرق القرآن الكريم… وكل هذا باسم حرية التعبير".

وذكر أن "الأحداث في أوربا، بما في ذلك إعادة نشر رسوم معادية للدين من جانب شارلي إبدو، هي أمثلة حديثة".

واعتبر أنه يجب أن "تحظر عالميا الاستفزازات المقصودة والتحريض على الكراهية والعنف".

وأردف "على هذا المجلس إعلان يوم عالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا وتشكيل تحالف لمكافحة الآفة".

وطعن رجل، الجمعة، شخصين بواسطة سلاح أبيض في طريق محاذ للمقار السابقة لـ "شارلي إبدو" في باريس، تزامنا مع محاكمة شركاء مفترضين لمنفذي هجوم عام 2015 الذي وقع في مقر الجريدة الساخرة، وأسفر عن مقتل 12 شخصًا.

ويأتي هذا الهجوم في الوقت الذي تتعرض فيه هيئة تحرير صحيفة "شارلي إبدو" لتهديدات جديدة منذ إعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد -صلى الله عليه وسلم- في 2 من سبتمبر/أيلول الجاري، تزامنًا مع بدء المحاكمة التي تستمر حتى 10 من نوفمبر/تشرين الثاني بشأن هجمات يناير/كانون الثاني 2015.