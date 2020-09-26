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لقاح من "جونسون آند جونسون" يحفز استجابة مناعية قوية للوقاية من كورونا

العالم يتسابق لإنتاج لقاح لكورونا
العالم يتسابق لإنتاج لقاح لكورونا
25/9/2020

وأظهرت النتائج أن اللقاح المسمى (إيه.دي26.كوف2.إس)، والمخصص لعلاج فيروس كورونا المستجد (المسبب لمرض كوفيد-19) ومن إنتاج شركة "جونسون آند جونسون"، يمكن تحمله بشكل جيد وبالقدر نفسه في جرعتين مختلفتين.

لكن ليس من الواضح إن كان كبار السن، وهم إحدى أكثر الفئات السكانية عرضةً لخطر الإصابة بالفيروس التاجي، سيتمتعون بالحماية ذاتها التي يتمتع بها الأشخاص الأصغر سنًا من لقاح "جونسون آند جونسون".

وبدأت التجربة التي تدعمها الحكومة الأمريكية وأجريت على ما يقرب من ألف من البالغين الأصحاء، بعد أن اكتُشف في يوليو/ تموز الماضي أن جرعة واحدة من اللقاح توفر حماية قوية للقرود.

وبناء على النتائج الحالية، بدأت الشركة -الأربعاء الماضي- تجربة نهائية تشمل 60 ألف شخص، ويمكن أن تمهد الطريق لتقديم طلب للحصول على موافقة الجهات التنظيمية. 

وقالت "جونسون آند جونسون" إنها تتوقع نتائج ما يسمى بتجربة المرحلة الثالثة بحلول نهاية العام أو أوائل العام المقبل.

وفي السياق، تجاوزت الولايات المتحدة، الجمعة، عتبة سبعة ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفق تعداد جامعة "جونز هوبكنز"، والتي أفادت أيضًا أن 203 آلاف و240 شخصًا قضوا جراء الوباء في البلاد، في أعلى حصيلة عالمية.

وسجّلت الولايات المتحدة 7 ملايين و5 آلاف و746 إصابة بفيروس كورونا المستجد، وهو أعلى عدد في العالم تليها الهند مع 5.8 ملايين، والبرازيل مع 4.7 ملايين.
وعادت الأعداد إلى الارتفاع في الولايات المتحدة مع تسجيلها 40 ألف إصابة جديدة يوميًّا في المعدل.

وتراوح متوسط عدد الوفيات اليومية بين 700 و800 في الأيام السبعة الماضية مقارنة بنحو 300 في الاتحاد الأوربي، وفقًا لموقع "أور وورلد إن داتا" المتخصص استنادًا إلى البيانات الرسمية.

وعلى المستوى العالمي، أصاب فيروس كورونا المستجد، منذ ظهوره نهاية ديسمبر/كانون أول 2020 في الصين وحتى اللحظة، 32 مليونًا و695 ألفًا و695 شخصًا، قضى منهم متأثرًا بإصابته 991 ألفًا و661 مصابًا، في حين تعافت 24 مليونًا و96 ألفًا و956 حالة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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