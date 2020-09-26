عمدة نيويورك يقاطع قمة سعودية لتزامنها مع ذكرى مقتل خاشقجي

وانسحب دي بلازيو، الذي أعلن قراره الخميس، من قمة "أوربان 20" (يو 20) لرؤساء بلديات المدن الكبرى في "مجموعة العشرين" المقرر أن تبدأ الأربعاء المقبل.

وتنتهي القمة الافتراضية الجمعة المقبل، الذي تحل فيه الذكرى الثانية لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الكاتب في واشنطن بوست في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وقال دي بلازيو في بيان "لقد أظهر وباء كوفيد-19 أهمية أن تعمل مدن العالم معا عندما تدافع عما هو حق".

وأضاف "لا يمكننا قيادة العالم من دون رفع صوتنا في انتقاد الظلم. أنا أحض زملائي في مدن عالمية أخرى على الانضمام اليّ في الانسحاب من قمة "يو 20″ هذا العام".

ولم يصدر أي تعليق فوري من الحكومة السعودية أو منظمي الحدث.

وقمة "يو 20" التي تستمر لثلاثة أيام تُنظم كجزء من قمة العشرين التي ستعقد في السعودية في نوفمبر/ تشرين الثاني.

ومن المقرر أن يستضيف مؤتمر "يو 20" رؤساء بلديات مدن عالمية كبرى مثل لندن وباريس وبرلين وروما ومدريد.

رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو (رويترز)

ويأتي إعلان دي بلازيو بعد مناشدة مجموعة من المنظمات الدولية في رسالة مشتركة الأسبوع الماضي رؤساء بلديات 9 مدن عالمية، بما فيها نيويورك، مقاطعة المؤتمر.

وقالت الرسالة التي وقعتها أكثر من عشر منظمات بينها "منا لحقوق الانسان" ومقرها جنيف و"القسط" ومقرها لندن إن "حكومة السعودية غير مؤهلة ولا مناسبة لاستضافة قمة مجموعة العشرين ومؤتمر أوربان 20".

ودعت الرسالة رؤساء البلديات إلى مقاطعة الحدث في حال لم تفرج السعودية عن ناشطين مسجونين بينهم نساء وتحاسب المسؤولين عن جريمة خاشقجي.

في يوم الثلاثاء 2 من أكتوبر/تشرين الأول 2018. دخل جمال خاشقجي قنصلية بلاده في إسطنبول، للحصول على وثيقة لإتمام زواجه من امرأة تركية كانت تنتظره خارج المبنى، ولكنه اختفى منذ ذلك التاريخ.