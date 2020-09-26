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سياسة

"ارحل يا سيسي".. تويتر ينتفض بدعوات لاستكمال مظاهرات سبتمبر

في سبتمبر من العام الماضي خرجت مظاهرات استجابة لدعوة الفنان والمقاول محمد علي تطالب بإسقاط الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
في سبتمبر من العام الماضي خرجت مظاهرات استجابة لدعوة الفنان والمقاول محمد علي تطالب بإسقاط الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
26/9/2020

وعاد وسم (#ارحل_يا_سيسي) للصدارة على موقع تويتر في مصر، بأعلى التفاعلات خلال الساعات الأخيرة، داعيًا الشعب لمواصلة الحراك المستمر منذ أسبوع، حتى رحيل السيسي عن السلطة.

وأمس تصدر وسم (#جمعه_الغضب_25 سبتمبر) الترند لمصري على تويتر، تزامنًا مع مظاهرات انطلقت على الأرض طوال يوم وليل أمس في محافظات مصرية عدة تخللتها اشتباكات مع الشرطة واعتقالات وإصابات خطيرة في صفوف المحتجين.

ومع الساعات الأولى من صباح الأحد 20 من سبتمبر/أيلول الجاري، اشتعلت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حرب وسوم انتقل صداها على الأرض، تزامنًا مع مظاهرات دعا إليها الفنان ومقاول الجيش السابق محمد علي.

وكان وسم "ارحل يا سيسي" قد تصدر الثلاثاء الماضي الترند موقع تويتر في مصر، وسط توقعات باستمرار الاحتجاجات واتساع رقعتها بعد تجديد الدعوات للتظاهر.

ومنذ أيام، شهدت محافظات ومدن وقرى مصرية، مظاهرات تطالب برحيل السيسي، وهتف المتظاهرون ضد النظام بشعارات مستلهمة من روح ثورة يناير التي أطاحت نظام حسني مبارك عام 2011.

وتأتي دعوات الثورة ضد السيسي منذ أسابيع، في خضم غضب متصاعد بين المصريين بسبب قرارات هدم عدد كبير من المنازل والمساجد يجري تنفيذها حاليا على قدم وساق بعد تصريحات للسيسي هدد فيها باستخدام الجيش في عمليات الإزالة إذا تطلب الأمر.

ومنذ أسابيع، تتواصل الدعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي للنزول إلى الميادين للاحتجاج ضد السيسي والأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.

وخلال الفترة الماضية رصدت مقاطع مصورة، أحوال المصريين المعيشية والاجتماعية والاقتصادية التي باتت تنذر بكوارث زادت حدتها مع تفشي فيروس كورونا وإخفاقات السيسي في إدارة ملفي سد النهضة والأزمة الليبية.

وعدد ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، إخفاقات السيسي على كافة الأصعدة، ورصد بعضهم حالة الاحتقان الداخلي للمواطنين التي تفاقمت خلال الأيام الأخيرة بعد قرارات رفع أسعار المواصلات العامة، وخفض وزن رغيف الخبز، ثم هدم لمساجد ومنازل البسطاء بدعوى المخالفة.

وسبق أن خرجت احتجاجات نادرة يومي 20 و27 من سبتمبر/أيلول من العام الماضي استجابة لدعوات سابقة أطلقها محمد علي بعد نشره سلسلة فيديوهات حظيت بتفاعل الملايين اتهم فيها السيسي وزوجته انتصار وابنهما محمود وقيادات في الجيش، بالفساد وسرقة المال العام لصالح الرفاهية وبناء القصور.

وشكلت تلك المظاهرات آنذاك أهم تحد لحكم السيسي منذ سنوات، واعتقل على إثرها الآلاف، وفق تقارير حقوقية، بينما طالبت منظمة العفو الدولية في بيان الأحد السلطات المصرية بإطلاق سراح ناشطي حراك 20 من سبتمبر/أيلول العام الماضي.

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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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