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سياسة|مصر

"إعدام المدرس المتحرش".. فيديو يتسبب في القبض على معلم مصري مسن

26/9/2020

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو لمدرس مسن يتحرش بطفلة صغيرة، مطالبين بإعدامه.

وألقت قوات الأمن المصرية القبض على المدرس، وباشرت النيابة العامة التحقيق معه.

وتصدر وسم "إعدام المدرس المتحرش"، بعد الفيديو الذي نشره أحد الأشخاص، ويظهر فيه مدرس كبير في السن يقوم باحتضان طفلة وتقبيلها، في غرفة مغلقة عليهما.

وقام شخص بتصوير الواقعة من النافذة المقابلة، ورفع الفيديو على موقع تويتر.

ظاهرة التحرش بالتلاميذ

وتشهد مصر العديد من وقائع التحرش بالتلاميذ في المدارس والدروس الخصوصية، وفي مطلع العام الجاري، قضت المحكمة الإدارية العليا بفصل مدرس رياضيات بإحدى مدارس الإسكندرية تحرش جنسيا بـ 120 تلميذة في الصف السادس الإبتدائي بوضع يده على أماكن حساسة من أجسادهن. 

وقالت المحكمة الإدارية إن القضية كشفت عن آفة خطيرة في تحرش المعلمين بتلميذات المدارس في الحلقة الأولى من حلقات حياة الطفل.

وأرست المحكمة عدة مبادئ لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسي بطلاب المدارس، وقالت إن المُعلم له دور تربوي تجاه التلميذات نحو كسائهن بكساء العفة والوقار ومن يمس عفتهن جزاؤه البتر من المؤسسة التعليمية.

 وأضافت أن حرمة تلميذات المدارس في محراب العلم المقدس من النظام العام والتحرش بهن عدوان على المجتمع كله.

وإن الطفل في مراحل التعليم يكون معرضاً للخطر إذا تعرض داخل المدرسة للأعمال الإباحية أو التحرش أو الاستغلال الجنسي.

وتابعت: جهود الدولة وحدها ليست كافية بل يشاركها منظمات المجتمع المدني فلا يمس عفة المرأة ولا تشعر بالدونية في مجتمع هي أمه وأخته وابنته وزوجته.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وسائل إعلام مصرية
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