"إعدام المدرس المتحرش".. فيديو يتسبب في القبض على معلم مصري مسن

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو لمدرس مسن يتحرش بطفلة صغيرة، مطالبين بإعدامه.

مدرس بيتحرش ببنت قد أحفاده

لبسها مش مثير ولا فيها أي ملامح أنوثة ولسا طفلة بريئة

اشتهاء الأطفال جريمة مش بسيطة واللي يعمل كدا اكيد مريض ولازم عقوبته تكون الإعدام#اعدام_المدرس_المتحرش pic.twitter.com/SITJ5J9d2K — 🇪🇬Nasar Elsaid 🇦🇹🏹 (@ElsaidNasar) September 25, 2020

وألقت قوات الأمن المصرية القبض على المدرس، وباشرت النيابة العامة التحقيق معه.

وتصدر وسم "إعدام المدرس المتحرش"، بعد الفيديو الذي نشره أحد الأشخاص، ويظهر فيه مدرس كبير في السن يقوم باحتضان طفلة وتقبيلها، في غرفة مغلقة عليهما.

لازم نعلم اطفالنا الثقافة الجنسية حسب اعمارهم

لازم نفهمهم ان ممنوع حد يلمسك و اذا حصل اوعى تسكت وارفض كدا

منسيبش اطفالنا مع مدرسين لوحديهم ابدا او مكان مقفول عليهم و لا مع رجال دين او اي شخص غريب

قلبي بيتقطع كل ماتخيل طفل او طفلة اتعرضوا للبشاعة والقذارة دي #اعدام_المدرس_المتحرش — 🦋🇪🇬♎️ ﮼ليلىٰ🦋 (@lele76432) September 26, 2020

وقام شخص بتصوير الواقعة من النافذة المقابلة، ورفع الفيديو على موقع تويتر.

متقفلوش الابواب على ولادكم وقت الدروس ومتسيبوهمش لوحدهم .. طالما وصلنا للوضع ده .. مش بعمم لان الطبيعي ان المعلم والمربي هو اب قبل ان يكون مدرس.. لكن طالما في حاله فرديه بالقذاره دي يبقى فعلا ع الدنيا السلام .. الفيديو مقرف ومخيف … لطفك يارب باولادنا #اعدام_المدرس_المتحرش — Ahmad Youness (@Ahmad_Youness) September 25, 2020

ظاهرة التحرش بالتلاميذ

وتشهد مصر العديد من وقائع التحرش بالتلاميذ في المدارس والدروس الخصوصية، وفي مطلع العام الجاري، قضت المحكمة الإدارية العليا بفصل مدرس رياضيات بإحدى مدارس الإسكندرية تحرش جنسيا بـ 120 تلميذة في الصف السادس الإبتدائي بوضع يده على أماكن حساسة من أجسادهن.

حسبنا الله ونعم الوكيل والله لو اتعدمت ألف مره شويه عليك #اعدام_المدرس_المتحرش — Shiko Mohamed (@ShikoMo59802271) September 25, 2020

وقالت المحكمة الإدارية إن القضية كشفت عن آفة خطيرة في تحرش المعلمين بتلميذات المدارس في الحلقة الأولى من حلقات حياة الطفل.

وأرست المحكمة عدة مبادئ لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسي بطلاب المدارس، وقالت إن المُعلم له دور تربوي تجاه التلميذات نحو كسائهن بكساء العفة والوقار ومن يمس عفتهن جزاؤه البتر من المؤسسة التعليمية.

#اعدام_المدرس_المتحرش

مدرس كان بيقفل الغرفة أثناء الدرس الخصوصي عشان يتحرش ببنت عندها ١٠ سنين

بس عشان ربنا أراد يفضحه واحد شافه و صوره فيديو من الشباك

و طبعا الفيديو مقزز جدا

انشرو الهاشتاج #اعدام_المدرس_المتحرش pic.twitter.com/fDnyyDT5T2 — ثورة نساء مصر (@egywomenrevolut) September 25, 2020

وأضافت أن حرمة تلميذات المدارس في محراب العلم المقدس من النظام العام والتحرش بهن عدوان على المجتمع كله.

وإن الطفل في مراحل التعليم يكون معرضاً للخطر إذا تعرض داخل المدرسة للأعمال الإباحية أو التحرش أو الاستغلال الجنسي.

وتابعت: جهود الدولة وحدها ليست كافية بل يشاركها منظمات المجتمع المدني فلا يمس عفة المرأة ولا تشعر بالدونية في مجتمع هي أمه وأخته وابنته وزوجته.

جاوبني بصراحه لما المدرسين ال هما القدوه بيتحرشوا امال الطلبه تعمل اي !!#اعدام_المدرس_المتحرش pic.twitter.com/bVMS4FNjY8 — Mahmoud Rashad 👮 (@Mahmoud18608403) September 25, 2020

يا كثر المدرسين المتحرشين سواء بالمدرسه أو الدروس و أسوأ حاجه المدرسين اللي في للمدرسه بياخدو راحتهم و محدش بيقدر يتعرضلهم و بيكذبو البنات عندنا مستر مفيش بنت سابها من غير مايتحرش بيها سواء لفظياً ولا جسدياً بيحط ايدو علي أجسام البنات و الكل يعرف بس ساكتين #اعدام_المدرس_المتحرش — 𝗛𝗔𝗜𝗗𝗢𓋹 (@SaikiYari) September 26, 2020