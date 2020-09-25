10 دول أوربية تعلن رسميا بدء المرحلة الثانية من جائحة كورونا.. تعرف عليها

وهذه الدول هي بلجيكا والبوسنة وكرواتيا وجمهورية التشيك واليونان وهولندا وصربيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا، وجميعها أعلنت مؤخرًا بدء المرحلة الثانية من تفشي الفيروس.

وكان الاتحاد الأوربي دق ناقوس الخطر، أمس الخميس، بشأن الفيروس قائلا إن الوباء الآن أسوأ مما كان عليه خلال فترة الذروة في مارس بالعديد من البلدان الأعضاء.

وحذّرت مفوضة الاتحاد الأوربي لشؤون الصحة، ستيلا كيرياكيدس، من أنه في بعض الدول الأعضاء، أصبح الوضع الآن أسوأ مما كان عليه خلال ذروة شهر مارس/آذار الماضي.

فرنسا تلّوح بعزل بعض المناطق

قال رئيس الوزراء الفرنسسي: إذا لم نتصرف، فقد نجد أنفسنا في وضع مشابه لما حدث في الربيع الماضي.

وحذّر رئيس وزراء فرنسا، جان كاستيكس، من أن حكومته قد تضطر لإعادة عزل بعض المناطق إذا لم يشهد عدد إصابات كورونا تحسنا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها كاستيكس، الخميس، خلال مقابلة أجرتها معه محطة فرنسا 2 التلفزيونية المحلية.

وقال كاستيكس في تصريحاته نحن في سباق مع الوقت، يجب على المواطنين التحلي باليقظة وتوخي الحذر، وإذا لم نتصرف، فقد نجد أنفسنا في وضع مشابه لما حدث في الربيع الماضي.

وأضاف أن الحكومة لا ترغب في فرض الحظر من جديد، لكنها تركت الباب مفتوحا أمام الأمر إذا تدهورت الأوضاع.

وأمس الخميس أعلنت فرنسا، تسجيل 16 ألفا و96 إصابة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لتحقق أعلى معدل يومي للإصابات بالفيروس، منذ بداية انتشاره على أراضيها.

وأعلنت مؤسسة الصحة العامة في فرنسا، ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا إلى 497 ألفا و237 إثر تسجيل 16 ألفا و96 إصابة بفيروس كورونا

وأشارت إلى تسجيل 52 وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 31 ألفًا و511.

ولفتت إلى استمرار علاج 6 آلاف و31 شخصا في المستشفيات بينهم 1048 في وحدات العناية المركزة، مشيرة أن حصيلة المتعافين بلغت 94 ألفا و413 إثر شفاء 431 شخصا.

وسبق أن سجلت فرنسا أعلى معدل يومي للإصابات في 19 سبتمبر/ أيلول الجاري بواقع 13 ألفا و498.

ودفع ارتفاع معدلات الإصابة إلى جانب زيادة الضغط على النظام الصحي في فرنسا الحكومة لإعلان فرض قيود إضافية الأربعاء، وخاصة في المدن الكبرى.

وحتى فجر الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 32 مليونا و394 ألفًا، توفي منهم أكثر من 987 ألفا و66، وتعافى ما يزيد على 23 مليونا و904 آلاف، وفق موقع worldometer المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.