وزير الخارجية التركي يهاجم نانسي بيلوسي

وقال تشاووش أوغلو، في تغريدة على تويتر الجمعة، في معرض رده على عبارات بيلوسي المعادية لتركيا، وصول نانسي بيلوسي المعروفة بجهلها التام إلى منصب رئاسة مجلس النواب الأمريكي يدعو للقلق بالنسبة لديمقراطية بلادها.

وأضاف تشاووش أوغلو: ستتعلمون احترام إرادة الشعب التركي.

İbretlik cehaletiyle @SpeakerPelosi’nin ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığına kadar yükselmesi esas Amerikan demokrasisi adına kaygı vericidir.

Türk Milletinin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) September 25, 2020

والخميس أجاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال مؤتمر صحفي على سؤال هل تتعهدون بحدوث انتقال سلمي للسلطة عقب الانتخابات الأمريكية؟ قائلاً: سنرى ماذا سيحدث.

وأضاف "أوراق الاقتراع خارجة عن السيطرة… والديموقراطيون يعرفون ذلك أفضل من أي شخص آخر".

بدوره، قال جو بايدن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، معلقا على تصريحات ترمب "في أي بلد نحن! (ترمب) يقول أكثر الأشياء اللاعقلانية ولا أعرف ماذا أقول عن ذلك، لكن هذا لا يفاجئني

وزير الخارجية التركية مولود تشاووش أوغلو يتحدث عن جهل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بعد انتقادها لدور #تركيا في قبرص، ويقول: "وصولك لهذا المنصب أمر يدعو للقلق، ستتعلمين احترام إرادة الشعب التركي". https://t.co/gvdSKJBlCy — المعتز بالله حسن 🎯 (@Almoutaz_bellah) September 25, 2020

وردا على تصريح ترمب، قالت بيلوسي: نحن نعلم أن ترمب معجب بمن، فهو معجب ببوتين، وكيم جونغ أون، وأردوغان، إلا إنني أذكر السيد الرئيس أنك لست في كوريا الشمالية، ولا في روسيا، أو تركيا أو السعودية، نحن في الولايات المتحدة التي تدار بالديمقراطية.