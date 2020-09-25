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سياسة

وزير الخارجية التركي يهاجم نانسي بيلوسي

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
25/9/2020

وقال تشاووش أوغلو، في تغريدة على تويتر الجمعة، في معرض رده على عبارات بيلوسي المعادية لتركيا، وصول نانسي بيلوسي المعروفة بجهلها التام إلى منصب رئاسة مجلس النواب الأمريكي يدعو للقلق بالنسبة لديمقراطية بلادها.

وأضاف تشاووش أوغلو: ستتعلمون احترام إرادة الشعب التركي.

والخميس أجاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال مؤتمر صحفي على سؤال هل تتعهدون بحدوث انتقال سلمي للسلطة عقب الانتخابات الأمريكية؟ قائلاً: سنرى ماذا سيحدث.

وأضاف "أوراق الاقتراع خارجة عن السيطرة… والديموقراطيون يعرفون ذلك أفضل من أي شخص آخر".

بدوره، قال جو بايدن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، معلقا على تصريحات ترمب "في أي بلد نحن! (ترمب) يقول أكثر الأشياء اللاعقلانية ولا أعرف ماذا أقول عن ذلك، لكن هذا لا يفاجئني

وردا على تصريح ترمب، قالت بيلوسي: نحن نعلم أن ترمب معجب بمن، فهو معجب ببوتين، وكيم جونغ أون، وأردوغان، إلا إنني أذكر السيد الرئيس أنك لست في كوريا الشمالية، ولا في روسيا، أو تركيا أو السعودية، نحن في الولايات المتحدة التي تدار بالديمقراطية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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