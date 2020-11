مصر: محمد علي يبث أول رسالة في جمعة الغضب (فيديو)

وقال محمد علي في رسالته: صباح الخير، على أهلي وناسي، شعب مصر العظيم.

إن شاء الله ربنا هيكرمنا النهارده، ونحرر بلدنا، وتشرق شمس الحرية على شعب مصر، وأرض مصر، مصر الكنانة، مصر العظيمة، مصر الحرة الآمنة.

وأضاف: ربنا يكرمنا يا رب ويبقى يوم النهارده عالمي، يشهد به العالم كله، إن شعب مصر كسر حاجز الخوف، ورجعت له كرامته تاني.

وتابع: أنا معكم ثانية بثانية في الشارع، ربنا يكرمنا وينصرنا، ويرحل عبد الفتاح السيسي الخائن.

وأنهى محمد علي رسالته بقوله: أحبكم في الله، ربنا ينصرنا.

وجاءت الدعوات من ناشطين ومعارضين تحت وسم "#جمعه_الغضب_25 سبتمبر".

وأطلق ناشطون الوسم استكمالا لدعوات مظاهرات 20 سبتمبر/ أيلول التي لاقت استجابة في عدد من المدن والقرى.

وتصدر الوسم قائمة الأعلى تداولا في مصر؛ إذ تفاعل معه مصريون بأكثر من 170 ألف تغريدة.

وجدد ناشطون ومغردون دعواتهم لتظاهرات في كل أنحاء مصر لتكون "جمعة غضب" على غرار "ثورة 25 يناير" 2011.

WATCH: This video has surfaced showing a young Egyptian man being attacked and beaten by clothed police officers shortly after an anti-government rally in Luxor was broken up.

Activists have called for a 'Friday of anger' after three days of protests.#جمعة_الغضب_25_سبتمبر pic.twitter.com/anhA9hak7l

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) September 25, 2020