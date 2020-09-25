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سياسة|مصر

مصر: الأمن يعتدي بالضرب على مواطن في الأقصر قبل اعتقاله (فيديو)

25/9/2020

ففي الثانية من صباح أمس الخميس انهال 4 من أفراد الأمن المصري ضربا بالهُري على مواطن أعزل في شارع الشيخ موسى بجوار مدرسة السيدة عائشة، بالكرنك في محافظة الأقصر، قبل أن يتم اعتقاله بحسب شهود عيان.

ويأتي ذلك ضمن حملة اعتقالات يشنها الأمن المصري حاليا على خلفية المظاهرات المندلعة منذ الأحد الماضي، في عدد من المحافظات المصرية، وحتى اليوم للمطالبة برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ورغم هذا التعامل الأمني العنيف، واعتقال المئات من المصريين، خرجت مظاهرات اليوم الجمعة في بعض المناطق بمحافظات مصر المختلفة رافعة نفس الشعارات والمطالب، في محافظات الجيزة والمنيا ودمياط حتى الآن.

وتأتي هذه التظاهرات بعد دعوات مكثفة بالنزول في مظاهرات اليوم في إطار ما سمي بـ" جمعة الغضب 25 سبتمبر" على غرار ما حدث في ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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