البث الحي
سياسة|مصر

مصر: أغنية أصالة تثير جدلا والأزهر يهاجم

المطربة السورية أصالة نصري
المطربة السورية أصالة نصري
25/9/2020

 أصدرت أصالة في الآونة الأخيرة أغنية بعنوان "رفقًا" تضمنت كلماتها اقتباسا من حديث نبوي، حيث جاء فيها "رفقا بمن عنهن قيل استوصوا خيرا، بالنساء فقد خلقن بضعفهن وزادهن الله حياء".

ويشير هذا المقطع من الأغنية إلى حديث النبي محمد "استوصوا بالنساء خيرا (..)"، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة لها استدعت رد أعلى هيئة للبحوث الإسلامية بمصر.

ووفق وسائل إعلام محلية، قدم المحامي سمير صبري بلاغا للنائب العام (حمادة الصاوي) للتحقيق مع أصالة نصري بسبب اقتباسها جزءا من حديث نبوي في أغنيتها الجديدة "رفقا".

ومساء الإثنين، علق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، في بيان، على الجدل المثار حول أغنية أصالة نصري قائلا "الاقتباس من الحديث النبوي أو جملة منه ليصبح جزءًا من أغنية، أمر لا يليق بمقام النبوة ولا مكانة الأنبياء ولا يجوز شرعًا".

وأوصى مجمع البحوث الإسلامية، بعدم سماع الأغنية أو الترويج لها، قائلا "ننصح المسلمين كافة بعدم التعرض لسماع مثل هذه الأغاني أو التغني بها أو ترويجها، وعليهم أن يعلموا أنهم مأمورون بتوقير هذا النبي العظيم (ص) والبُعد بأحاديثه الشريفة عن ساحات التسلية واللهو".

ونصح مغردون مصريون على منصات التواصل، المطربة أصالة نصري بسرعة سحب أغنيتها الجديدة، لعدم جوازها شرعا، محذرين إياها من احتمال أن تواجه عقوبة جريمة "ازدراء أديان".

و علق محمد أبو نعمة، مؤلف الأغنية، على الهجوم الذي طالها لاقتباسها كلمات من حديث شريف، قائلًا إنه بحث في الموضوع من الناحية الفقهية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على إحدى الفضائيات المصرية أن جمهور العلماء ذكر أن الاقتباس مباح طالما لا يخدش حياءً أو يمثل اعتباطًا أو إن كان لغرض دنئ، أما إذا كان لغرض محمود فهو حسن، موضحًا أنه كان يقصد أن يبرز تكريم الحديث الشريف للمرأة، وهو ما اعتبره اقتباسًا محمودًا.

ولم ترد نصري مباشرة على ما أثير حول أغنيتها الجديدة، بينما قالت عبر حسابها بموقع إنستغرام "يبعث الله لنا رسائله. يهزنا يمتحن العقل فينا. يكشف النفوس يبعث الصبر. ولكن بسهولة قصوى إن سلمنا للصدق روحنا. سنرى رسائل الله. فالحمد الله الذي غمر روحي رعاية لا تستسلم.

المصدر : الأناضول + مواقع التواصل + وسائل إعلام مصرية
المزيد من سياسة

على "جناح صهيون": نتنياهو يسافر إلى الإمارات.. إليك التفاصيل

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)

بعد فضيحة التجسس لصالح السعودية.. تويتر يعين "هاكر" مديرا لأمن الشركة

تويتر (رويترز)

حملة لحذف تطبيق "مسلم برو" لاستخدامه في التجسس على المسلمين من الجيش الأمريكي

تطبيق "مسلم برو" (التواصل الاجتماعي)

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)
الأكثر قراءة

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

القضاء الألماني يكشف معلومات جديدة عن "الجاسوس المصري" في مكتب ميركل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) (رويترز)