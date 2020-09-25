مصادر للجزيرة مباشر: مقتل متظاهرين على الأقل وإصابة آخرين برصاص الأمن المصري (فيديو)

وأظهر مقطعا فيديو هروب أهالي القرية أمام قوات الشرطة، ووصف بعض المتظاهرين تعامل الشرطة معهم بـ"البلطجة".

وردد المتظاهرون هتافات منها "يسقط يسقط حكم العسكر"، و"الداخلية بلطجية"، وغيرها من الهتافات المناهضة للسيسي ونظامه.

وخرج عشرات المتظاهرين في قرى ومراكز المحافظة (المتاخمة للعاصمة القاهرة، والواقعة في نطاق القاهرة الكبرى)، منذ 20 سبتمبر/أيلول الجاري، استجابة لدعوة الفنان ورجل الأعمال محمد علي؛ تنديدًا بالأوضاع الاقتصادية التي وصلتها البلاد في عهد السيسي.

مصادر محلية تؤكد لـ #الجزيرة_مباشر مقتل شخصين على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين بالرصاص الحي في قرية البليدة بمركز العياط في #الجيزة#جمعة_الغضب_25_سبتمبر pic.twitter.com/TBb3M1MR3R — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 25, 2020

وعزا المتظاهرون أسباب خروجهم إلى فشل نظام السيسي في التعامل مع ملفات داخلية وخارجية عدة، من بينها سد النهضة وهدم بيوت المصريين واعتقال أبنائهم وذويهم دون وجه حق.

لا حول ولاقوة الا بالله

ضحايا في البليدة

على اليسار الشهيد بإذن الله : سامي

على اليمين المصاب : يوسف pic.twitter.com/3lxlQDLKwm — عبدالعزيز مجاهد|Abdulaziz Mujahed (@elmogahed02) September 25, 2020

وشهدت الجيزة حراكًا ملحوظًا، أمس، خلال اليوم الرابع من احتجاجات المصريين على نظام السيسي ومطالبتهم برحيله؛ ففي مدينة كرداسة خرج العشرات منددين بحكم السيسي ومطالبين برحيله، احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية.

وفي قرية كفر قنديل (التابعة لمركز أطفيح) خرج العشرات مطالبين برحيل السيسي ومنددين بحكم العسكر، وتدخلت الشرطة في محاولة لتفريق المتظاهرين وأطلقت عليهم الرصاص والقنابل المسيّلة للدموع.

وفي الجيزة أيضًا، خرج أهالي قرية "البليدة" منادين برحيل العسكر عن الحكم، ومرددين هتافات ضد السيسي ونظامه.

كما خرجت مظاهرات في قرى العطف، وزاوية دهشور، والشوبك الشرقي، والزرابي تطالب برحيل السيسي ونظامه.

وأحرق المتظاهرون في الشوبك الشرقي عددًا من الإطارات وقطعوا الطريق احتجاجًا على تعامل الشرطة مع المحتجين.

وفي مركز أرمنت بمحافظة الأقصر (صعيد مصر)، تداول مدونون مصريون مقطع فيديو يظهر قوات الأمن المصري وهي تعتدي على مواطن مصري بالضرب المبرح قبل أن تعتقله.

وكان تعامل الشرطة العنيف مع المواطنين بمثابة شرارة ثورة يناير/كانون ثانٍ 2011، وقد خرج المتظاهرون -حينها- مطالبين بإقالة وزير الداخلية حبيب العادلي، قبل أن يرفعوا سقف مطالبهم منادين بإسقاط رأس النظام، حسني مبارك.

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