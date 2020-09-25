محمد علي: هكذا اختلفت المظاهرات الحالية عن سابقتها العام الماضي (فيديو)

وطالب محمد علي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بفتح الميادين العامة؛ للتعرف على الأعداد الحقيقية للمتظاهرين.

وقال على إن تظاهرات العام الجاري تختلف عن سابقتها العام الماضي، إذا لم تزد العام الماضي عن يومٍ واحد، في حين أنها تتواصل هذا العام لليوم السادس على التوالي.

#محمد_علي للجزيرة مباشر: "الناس خرجت من الاحتقان والغلب اللي هما فيه .. مافيش حرية من غير ثمن" #جمعة_الغضب_25_سبتمبر#مصر pic.twitter.com/UBBkZui8JY — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 25, 2020

وأكد أن المظاهرات هذا العام لن تتوقف حتى تحرير البلاد من قبضة نظام السيسي، وأن المصريين لن يظلوا "رهن نظامٍ أخفق في ملف سد النهضة، ويهدم بيوتهم دون رحمة"، على حد قوله..

وردًا على سؤال حول دعوة البعض للالتفاف حول السيسي لأن لا بديل له، قال علي إن هذه الكلمات تُردد من أيام المخلوع حسني مبارك، وإن مسألة تخيير المصريين بين مبارك (سابقًا)/ السيسي (حاليًا) أو الفوضى، أضحت مستهلكة ولن تنطلي على الشعب المصري.

وتقدم قناة الجزيرة مباشر تغطية خاصة ومستمرة لمظاهرات اليوم عبر برنامج "المسائية".

وانطلقت اليوم الجمعة مظاهرات في محافظات مصرية عدة اليوم عقب صلاة الجمعة للتنديد بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتردي الأوضاع المعيشية.

وتأتي هذه التظاهرات استجابة لدعوات لناشطين مصريين أبرزهم الفنان ومقاول الجيش المصري السابق محمد علي، وهي مستمرة في محافظات مصرية مختلفة منذ الأحد الماضي.