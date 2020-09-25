البث الحي
سياسة|مصر

محامون مصريون يتظاهرون ضد فرض ضريبة على أتعابهم (فيديو)

24/9/2020

وجاءت الوقفة احتجاجا على توقيع نقيب المحامين المصريين رجائي عطية، في 14 سبتمبر/ أيلول الجاري، على بروتوكول مع وزارة المالية، بفرض ضريبة "القيمة المضافة" على أتعاب المحامين في القضايا.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي المشاركين في الوقفة وهم ينددون بتوقيع النقيب على البروتوكول، كما حملوا لافتات رافضة للقانون.

وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في 19 سبتمبر/ أيلول الجاري، إن عددا من المحامين طعنوا على البروتوكول أمام محاكم القضاء الإداري بمحافظات عدة، بينها أسوان (جنوب) والدقهلية (شمال) وبورسعيد (شمال شرق).

وطالب المحامون في هذه الطعون "بوقف تنفيذ البروتوكول، مع ما يترتب على ذلك من آثار".

وصدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مطلع سبتمبر/ أيلول 2016، على قانون ضريبة "القيمة المضافة" بنسبة 13 بالمئة، قبل أن يرفعها لاحقا إلى 14 بالمئة.

ويقول المحامون إن مهنتهم بمثابة رسالة وليست سلعة تجارية تباع وتشترى، ومن ثم الرسالة لا تخضع لقانون ضريبة القيمة المضافة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

على "جناح صهيون": نتنياهو يسافر إلى الإمارات.. إليك التفاصيل

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)

بعد فضيحة التجسس لصالح السعودية.. تويتر يعين "قرصان إلكتروني" مديرا لأمن الشركة

تويتر (رويترز)

حملة لحذف تطبيق "مسلم برو" لاستخدامه في التجسس على المسلمين من الجيش الأمريكي

تطبيق "مسلم برو" (التواصل الاجتماعي)

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)
الأكثر قراءة

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

القضاء الألماني يكشف معلومات جديدة عن "الجاسوس المصري" في مكتب ميركل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) (رويترز)