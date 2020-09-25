لجنة الأندية بالأولمبية المصرية تحيل مرتضى منصور للتحقيق

وقررت اللجنة بالإجماع إحالة مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إلى لجنة التحقيق إعمالا بأحكام مواد المدونة السلوكية الصادرة من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بجلسته المؤرخة في 29 أغسطس/ آب .2018

وقالت اللجنة في بيان رسمي بعد اجتماع مطول أمس الخميس إنها كلفت اللجان المختصة باللجنة الأولمبية المصرية برصد ومتابعة أي خروج أو تجاوزات تخالف مبادئ الميثاق الأولمبي والخلق الرياضي القويم تمهيدا لإحالتها إلى الهيئات الرياضية الدولية لاتخاذ شؤونها.

وعقدت اللجنة اجتماعا يوم الخميس برئاسة المهندس ياسر ادريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة ناقشت خلاله الشكاوى المقدمة من كلاً من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وعمرو الجناينى رئيس اتحاد كرة المصري القدم والشكوى الواردة من لجنة الحكام الرئيسية باتحاد كرة القدم والشكوى الواردة من هاني العتال نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك والشكوى الواردة من ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك السابق والشكوى الواردة من عبد الله جورج عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والشكوى الواردة من هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد.

اللجنة الأولمبية :" تلقينا شكاوي رسمية من الخطيب وعمرو الجنايني وهشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد ولجنة الحكام الرئيسيّة باتحاد كرة القدم ، بخلاف عدة شكاوى ومذكرات من حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ضد مرتضي منصور وطالب كل منهم بالتعامل معها وفقا للوائح والقوانين — Ramadan hassan 🇪🇬 ⚽️ (@Ramadan30181531) September 23, 2020

كما ناقشت اللجنة المذكرة المقدمة من الاتحادات الرياضية المصرية والتي طلبت استنهاض اللجان المختصة باللجنة الأولمبية المصرية لمواجهة كل سلوك يناهض مبادي الميثاق الأولمبي والخلق الرياضي القويم من جانب رئيس مجلس

إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية في الوقت الذي أكدت الاتحادات الرياضية في مذكرتها على احترامها لاسم وكيان نادي الزمالك العريق وتقديرها لجماهيره ولاعبيه وأعضاء جمعيته العمومية.

قرارات اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية : -إحالة الشكاوى المقدمة ضد رئيس نادي الزمالك للجنة الأندية والهيئات والقيم لدراستها واتخاذ قرار بشأنها بعد تلقي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عدد من الشكاوى خلال الفترة الماضية ..👇

يتبع — Mohamed Nabil (@mnabil100) September 23, 2020

يذكر أن مرتضى منصور هو محام وسياسي مصري، ونائب بمجلس النواب في مصر، ورئيس نادي الزمالك المصري، وشخصية إعلامية وسياسية مثيرة للجدل.