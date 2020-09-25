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سياسة

لجنة الأندية بالأولمبية المصرية تحيل مرتضى منصور للتحقيق

رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور
رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور
25/9/2020

وقررت اللجنة بالإجماع إحالة مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إلى لجنة التحقيق إعمالا بأحكام مواد المدونة السلوكية الصادرة من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بجلسته المؤرخة في 29 أغسطس/ آب .2018

وقالت اللجنة في بيان رسمي بعد اجتماع مطول أمس الخميس إنها كلفت اللجان المختصة باللجنة الأولمبية المصرية برصد ومتابعة أي خروج أو تجاوزات تخالف مبادئ الميثاق الأولمبي والخلق الرياضي القويم تمهيدا لإحالتها إلى الهيئات الرياضية الدولية لاتخاذ شؤونها.

وعقدت اللجنة اجتماعا يوم الخميس برئاسة المهندس ياسر ادريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة ناقشت خلاله الشكاوى المقدمة من كلاً من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وعمرو الجناينى رئيس اتحاد كرة المصري القدم والشكوى الواردة من لجنة الحكام الرئيسية باتحاد كرة القدم والشكوى الواردة من هاني العتال نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك والشكوى الواردة من ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك السابق والشكوى الواردة من عبد الله جورج عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والشكوى الواردة من هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد.

كما ناقشت اللجنة المذكرة المقدمة من الاتحادات الرياضية المصرية والتي طلبت استنهاض اللجان المختصة باللجنة الأولمبية المصرية لمواجهة كل سلوك يناهض مبادي الميثاق الأولمبي والخلق الرياضي القويم من جانب رئيس مجلس 

إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية في الوقت الذي أكدت الاتحادات الرياضية في مذكرتها على احترامها لاسم وكيان نادي الزمالك العريق وتقديرها لجماهيره ولاعبيه وأعضاء جمعيته العمومية.

يذكر أن مرتضى منصور هو محام وسياسي مصري، ونائب بمجلس النواب في مصر، ورئيس نادي الزمالك المصري، وشخصية إعلامية وسياسية مثيرة للجدل.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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