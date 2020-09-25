كورونا في أوربا.. إصابات قياسية في بريطانيا وفرنسا ودعوات لتشديد القيود

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية تسجيل 6 آلاف و634 إصابة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليكون أعلى معدل يومي للإصابات بالفيروس منذ بداية انتشاره فيها، لترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 416 ألفا و363 إصابات.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن 40 شخصا توفوا جراء إصابتهم بالمرض، ليرتفع عدد الوفيات إلى نحو 42 ألف وفاة.

وأوضح المستشار العلمي للحكومة البريطانية باتريك فالانس في بيان، أن حالات الإصابات بالفيروس تزداد ضعفين كل أسبوع، محذرا من إمكانية تسجيل 50 ألف إصابة يوميا في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول المقبل إذا استمرت الإصابات على هذا النحو.

وشهدت بريطانيا منذ أغسطس/ آب الماضي ارتفاعا ملحوظا في عدد إصابات كورونا، حيث تتصدر البلاد قائمة البلدان الأوربية في عدد الوفيات جراء الفيروس.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الثانية خلف بريطانيا بعد أن وصل عدد حالات وفيات كورونا في البلاد، وفقا للبيانات الرسمية، إلى أكثر من 31 ألف حالة وفاة.

وأصبحت إسبانيا أول دولة في غرب أوربا يتجاوز فيها عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حاجز 700 ألف إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية مساء الخميس تسجيل 10 آلاف و653 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 704 آلاف حالة.

ولا يزال الوضع متوترا على نحو خاص في المنطقة المحيطة بالعاصمة الإسبانية مدريد التي سجلت 4350 حالة (أكثر من 40% من عدد الحالات الجديدة)، وقال سلفادور إيلا، وزير الصحة أمام صحفيين إن " مدريد أمامها أسبوع صعب".

ومن المتوقع أن تعلن الحكومة الإقليمية الجمعة عن تدابير جديدة لاحتواء الجائحة.

وفرضت السلطات الإسبانية الاثنين الماضي الإغلاق في مناطق غالبية سكانها من أصحاب الدخل المتدني، حيث ارتفع عدد الإصابات في بعض منها إلى أكثر من 1000 حالة لكل مئة ألف نسمة في غضون 14 يوما.

واقتصر السماح على الدخول والخروج من هذه المناطق على الأسباب الوجيهة كالذهاب إلى العمل أو الطبيب أو التسوق.

وانطبقت هذه الإجراءات على نحو 850 ألف شخص من إجمالي 6.6 مليون نسمة من سكان المحيط الكبير لمدريد، ومن المنتظر أن تستمر لمدة أسبوعين مبدئيا.

كورونا في إسبانيا

وجاءت فرنسا، وبفارق كبير، في المرتبة الثانية بعد إسبانيا، حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات بها نحو 520 ألفا.

وقالت بيانات صادرة عن مديرية الصحة العامة في فرنسا إنه تم تسجيل أكثر من 16 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة في رقم قياسي منذ إطلاق اختبارات الكشف عن الفيروس على نطاق واسع في البلاد.

وسجّل الرقم القياسي السابق الأربعاء، مع أكثر من 13 ألف إصابة جديدة.

وقالت مديرية الصحة إنه بينما تم الإعلان عن إجراءات احتواء جديدة الأربعاء، توفي 52 مريضا بكوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في المستشفيات.

وفي مؤشر على تنامي المسار الوبائي، ارتفعت مجددا نسبة الإصابات بين الذين خضعوا لاختبارات، فبلغت 6.5% مقابل 6.2% الأربعاء و5.4% الأسبوع الماضي.

ومنذ بداية الأزمة الوبائية، سجلت في فرنسا 31511 وفاة على الأقل لأسباب متصلة بالوباء، بينها 20940 في المستشفيات.

وفي إحاطتها الأسبوعية الخميس، أشارت مديرية الصحة إلى "ارتفاع مطرد (في أعداد) الداخلين إلى العناية المركزة" وإلى "تسارع انتقال عدوى سارس-كوف-2 بين الذين يبلغون 65 عاما وما فوق".

فحوصات كورونا في فرنسا

وفيما بلغ عدد حالات الإصابة في ألمانيا حتى الآن قرابة 280 ألفا، أعرب وزير الصحة الألماني ينس شبان، عن رفضه لفرض الارتداء الإجباري للكمامة في الأماكن العامة على مستوى البلاد.

وقال الوزير، الذي ينتمي إلى حزب المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، في مقابلة تلفزيونية مساء الخميس إن "المعقول من وجهة نظري أن يحدث هذا بشكل محلي أو إقليمي وفقا لوتيرة الإصابات".

وأضاف الوزير أن الأمر يعتمد دائما على المكان الذي يمثل مصدرا لأعداد متزايدة من العدوى.

وأوضح شبان "كنا نعرف أن من الممكن حدوث ارتفاع مرة أخرى في أعداد الإصابات من خلال التخفيف الذي حدث على مدار الأسابيع والشهور الأخيرة، والمهم في المقام الأول أن نرى أين تحدث (هذه الزيادات)".

وقال شبان إن حالات الارتفاع في أعداد الإصابات "لم تحدث في أماكن التسوق ولم تحدث بالدرجة الأولى في الحضانات أو المدارس بل حدثت بشكل رئيسي في الحفلات".

واختتم شبان كلامه بالقول إن هذا هو السبب الذي يجعل من الصواب أن تتخذ المدن والمناطق التي ارتفعت فيها أعداد الإصابات بقوة، تدابير على المستوى المحلي.