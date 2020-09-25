قطر ترفض رئاسة الدورة الحالية للجامعة العربية بدلًا من فلسطين

وجاء تنازل فلسطين عن تسلم رئاسة الدورة الحالية بسبب اتفاقيتي تطبيع الإمارات والبحرين مع إسرائيل، ورفض دول عربية إدانتهما أثناء الاجتماع الوزاري للمجلس.

وقالت المندوبة العامة القطرية لدى الجامعة العربية، في رسالة لإدارة الجامعة "نعتذر عن استكمال الدورة المذكورة، التي تخلت عنها دولة فلسطين، مع التمسك بحق دولة قطر في الرئاسة المقبلة للدورة الـ155 مارس/ آذار 2021".

وجاء اختيار قطر لرئاسة الدورة الحالية للجامعة العربية، وفق الترتيب الهجائي لأسماء الدول، واستنادًا إلى نص المادة السادسة من النظام الداخلي لمجلس الجامعة.

وتنص المادة السادسة، على أنه "إذا تعذّر على رئيس المجلس على المستوى الوزاري مباشرة أعمال الرئاسة، أسندت الرئاسة الوقتية لمندوب الدولة التي لها رئاسة الدورة التالية".

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الثلاثاء الماضي، إن "تخلي فلسطين عن حقها في ترؤس مجلس الجامعة العربية في دورتها الحالية، جاء بعد اتخاذ الأمانة العامة للجامعة موقفًا داعمًا للإمارات والبحرين، اللتين عقدتا اتفاقًا مع إسرائيل".

وأضاف المالكي، في مؤتمر صحفي، أن بعض "الدول العربية المتنفذة رفضت إدانة الخروج عن مبادرة السلام العربية، ومن ثمّ لن تأخذ الجامعة قرارًا في الوقت المنظور لصالح إدانة الخروج عن قراراتها".

وأسقط وزراء الخارجية العرب، في 9 سبتمبر/ أيلول الجاري، مشروع قرار قدمته فلسطين، يدين اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، بحسب السفير الفلسطيني المناوب لدى الجامعة مهند العكلوك.

ووقعت الإمارات والبحرين في 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، اتفاقيتي تطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية أمريكية، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.

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