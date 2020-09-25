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سياسة

صحيفة عبرية: دولتان عربيتان مرشحتان للتطبيع خلال أسبوع.. ما هما؟

توقيع اتفاقيتي التطبيع بين الإمارات والبحرين وبين إسرائيل
توقيع اتفاقيتي التطبيع بين الإمارات والبحرين وبين إسرائيل
25/9/2020

وذكرت صحيفة "معاريف"، في تقرير لها إن "السودان وسلطنة عمان تجريان محادثات مكثفة مع إسرائيل، بوساطة أمريكية، بهدف الاعلان عن اتفاقات سلام الأسبوع المقبل".

وأشارت إلى أن سلطنة عمان رحبت باتفاقيتي تطبيع العلاقات بين الإمارات والبحرين مع إسرائيل منتصف سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأضافت أن "الأيام الأخيرة شهدت تقدما كبيرا في الاتصالات بين إسرائيل وسلطنة عمان، وتم الاتفاق على الإعلان قريبا عن بيان مشترك بشأن قرار تطبيع العلاقات بين البلدين".

وقالت إنه "سيتم نشر البيان الأسبوع المقبل، وإذا ما طرأت صعوبات تقنية فسيتم الإعلان عنه في الأسبوع الذي يليه".

ولم يصدر أي تعليق من سلطنة عمان على ما أوردته الصحيفة الإسرائيلية.

لكن الصحيفة ذكرت أن الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين تل أبيب والخرطوم، "قد تم تأجيله إلى حين الاعلان عن تشكيل حكومة وبرلمان في السودان".

وقالت إن "الولايات المتحدة تضغط على السلطات في السودان للإعلان عن الاتفاق وعدم تأجيله… وكجزء من الاتفاق، وعدت الولايات المتحدة السودان برفع اسمه من القائمة الأمريكية للدول الداعمة للإرهاب".

يأتي ذلك، بينما  نفى وزير الدولة للخارجية عمر إسماعيل قمر الدين، مساء الخميس، صحة مزاعم حول اعتزام بلاده تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

وقال الوزير قمر الدين، في مؤتمر صحفي عقب لقائه المفوض الأممي للاجئين فيليبو غراندي، في مدينة جنيف "ننظر إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل كباقي القضايا. الجميع يقول السودان هي التالية ولكن أنا لا أرى ذلك، وهذه القضية لا تناقش على أي مستوى في مجلس الوزراء".

والأربعاء، قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان إن مباحثاته مع المسؤولين الأمريكيين في الإمارات والتي استمرت خلال 3 أيام تناولت عدة قضايا، بينها السلام العربي مع إسرائيل.

وأعلنت قوى سياسية في السودان رفضها القاطع للتطبيع مع إسرائيل، في خضم حديث عن تطبيع سوداني محتمل بعد الإمارات والبحرين.

ووقع البلدان الخليجيان في واشنطن يوم 15 سبتمبر أيلول الجاري، اتفاقيتين لتطبيع علاقاتهما مع إسرائيل، وهو ما قوبل برفض شعبي عربي واسع واتهامات بخيانة القضية الفلسطينية، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ عربية.

المصدر : الأناضول
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