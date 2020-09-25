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سياسة|مصر

شاهد: متظاهرون يقطعون طريق الأوتوستراد في القاهرة

مظاهرات ضد نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مطالبة برحيله
مظاهرات ضد نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مطالبة برحيله
25/9/2020

وخرج العشرات في تظاهرات بعدد من مدن وقرى الجمهورية في "جمعة الغضب" منددين بنظام السيسي، مرددين هتافتات مثل "لا إله إلا الله.. والسيسي عدو الله"، و"ارحل يا فاشل"، و"إرحل يا بلحة"، و"قول متخافشي.. السيسي لازم يمشي"، و"انزلوا من بيوتكم السيسي قتل ولادكم"، وغيرها.

وقالت صحيفة "اليوم السابع" إن الداخلية اعتقلت مجموعة من الأشخاص الذين "حرَّضوا على قطع طريق الأوتوستراد".

وفي محافظة الجيزة (المتاخمة للعاصمة)، قطع متظاهرون الطريق في قرية العطف (بمركز العياط) احتجاجًا على سياسة النظام المصري، مطالبين برحيل السيسي.

وخرج مصريون في أنحاء الجمهورية استجابة لدعوة أطلقها الفنان والمقاول المصري محمد علي، وبدأت في 20 سبتمبر/ أيلول الجاري، للمطالبة برحيل السيسي، وذلك على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية.

ولقيت دعوة علي قبولًا في الشارع المصري، وأعلن تحالف دعم الشرعية المؤيد للرئيس المصري الراحل محمد مرسي، الإثنين الماضي، وقوفه مع الحراك الشعبي ضد نظام السيسي.

وقال التحالف في بيان غداة استجابة لدعوة أطلقها محمد علي للخروج ضد النظام "بكل قوة وإباء رد الشعب مجددًا على (الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي) بصوت واضح ومن قلب المدن والقرى صائحًا في وجهه ارحل ومش عايزينك (لا نريدك)".

وأضاف البيان أن التحالف "وقف مع الشعب المصري ضد النظام المغتصب للسلطة منذ أول يوم للانقلاب العسكري (3 من يوليو/تموز 2013)"، محذرًا  "القوى الداعمة للنظام في الداخل والخارج أنها ستخسر رهاناتها عليه".

وأكد -في الوقت نفسه- ضرورة أن توقف هذه القوى دعمها فورًا للنظام المصري "احترامًا لإرادة الشعب ومطالبه المشروعة في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية".

وتتواصل التظاهرات لليوم الخامس على التوالي ضد نظام السيسي، بدءًا من العرين من سبتمبر أيلول، مطالبة برحيل السيسي، واشتبكت الشرطة مع المتظاهرين في عدد من القرى والمدن.

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