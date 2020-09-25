بث مباشر: مظاهرات "جمعة الغضب" في محافظات مصرية للمطالبة برحيل السيسي (فيديو)

وبث مغردون عبر منصات التواصل في مصر، مقاطع مصورة لمشاركة المئات في مظاهرات احتجاجية بالقاهرة والجيزة (غرب العاصمة) والأقصر (جنوب)، استجابة لدعوات أطلقها معارضون أبرزهم المقاول المقيم في إسبانيا محمد علي.

وتقدم قناة الجزيرة مباشر تغطية متواصلة للمظاهرات وتبث أبرز مقاطع الفيديو في محافظات مصرية مختلفة.

كما تبث قناة الجزيرة مباشر لقاء مع رجل الأعمال والفنان محمد علي صاحب الدعوة للمظاهرات.

ولليوم السادس على التوالي، تشهد محافظات ومدن وقرى مصرية مظاهرات تطالب برحيل السيسي؛ احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وقانون يسمح بإزالة عقارات مقامة دون تراخيص.

وتصدر هاشتاغ (وسما) "#جمعة_الغضب_25 سبتمبر"، "#ارحل_يا_سيسي" قائمة الأعلى تداولا في مصر على مواقع التواصل؛ إذ تفاعل معه مصريون بعشرات آلاف التغريدات.

سمالوط المنيا

جبل الطير

قاطعين الطريق #جمعة_الغضب_25_سبتمبر pic.twitter.com/BtXpaBOv7e — عبدالعزيز مجاهد|Abdulaziz Mujahed (@elmogahed02) September 25, 2020

وتزامنا مع تصاعد وتيرة المظاهرات المطالبة برحيل السيسي، كثفت قوات الأمن وجودها في الشوارع والميادين المصرية، وسط حملة اعتقالات عشوائية وتفتيش الهواتف الممحمولة للمارة، وفق شهود عيان للأناضول.

والأحد الماضي، دعا المقاول المعارض محمد علي، إلى تنظيم مظاهرات، قبل أن يعود ويطالب الشعب بالاستمرار في احتجاجات يومية، ضد النظام السياسي بمصر.