"السيسي عدو الله".. هتاف يجمع بين المتظاهرين في محافظات مصرية عدة (فيديو)

وبث مغردون عبر منصات التواصل مقاطع مصورة لمشاركة مئات المحتجين في تظاهرات بالقاهرة والجيزة (غرب العاصمة)، والأقصر وقنا والمنيا (صعيد مصر)، ودمياط (بدلتا النيل/ شمال)، استجابة لدعوات أطلقها معارضون، أبرزهم الفنان والمقاول المعارض محمد علي (المقيم في إسبانيا).

ووفق فيديوهات بثها ناشطون، خرجت تظاهرات في شوارع ضيقة بالمدن وليس بالميادين الرئيسية خوفًا من الملاحقات الأمنية، مثل مدن إسنا بالأقصر، وأبو تشت في قنا، وسمالوط وتلا وبني مزار في المنيا وحلوان في القاهرة.

وكان من اللافت أن عددا كبيرا من المظاهرات جمع بينها هتاف "لا إله إلا الله.. السيسي عدو الله"، إذ ردد المتظاهرون هتافات مناهضة للرئيس المصري، معبرين عن سخطهم لتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد بسبب سياسات الحكومة، ومنادين برحيل السيسي.

وفي محافظة الجيزة انطلقت مظاهرات في قرى مختلفة منها العطف، وكفر قنديل، والكداية، والعياط، ومنطقة المنصورية بالهرم، ومدينة السادس من أكتوبر، وهتف المتظاهرون "السيسي عدو الله".

كما خرجت تظاهرات في قرى صغيرة بعدة محافظات أخرى، مثل قرى أم دينار وكفر نجم وكفر قنديل والبليدة بالجيزة، وشطا وكفر سعد وميت أبو غالب في دمياط.

وطالب المتظاهرون برحيل السيسي، منددين بممارسات نظامه، التي أدت لتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية لملايين المصريين، مرددين هتافات مناوئة للسيسي منها "لا إله إلا الله.. والسيسي عدو الله"، و"واحد اتنين.. الجيش المصري فين"، و"بالطول بالعرض هنجيب السيسي الأرض"، و"ارحل يا فاشل"، و"إرحل يا بلحة"، و"قول متخافشي.. السيسي لازم يمشي"، و"انزلوا من بيوتكم السيسي قتل ولادكم"، وغيرها.

وخلال العامين الماضيين انتشرت بكثافة على مواقع التواصل مقاطع فيديو لمظاهرات في عدة دول عربية تهتف ضد السيسي. وتوحدت الشعارات خلال بعض المظاهرات في دول عربية أثناء احتجاجات شعوبها ضد حكوماتها، وبدون اتفاق تحت هتاف "لا إله إلا الله محمد رسول الله.. السيسي عدو الله".

https://twitter.com/AbdullahElshrif/status/1309570454538117120?ref_src=twsrc%5Etfw

ولليوم السادس، تشهد محافظات ومدن وقرى مصرية تظاهرات تطالب برحيل السيسي، احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وقانون يسمح بإزالة عقارات مقامة دون تراخيص.

وهتف المتظاهرون ضد السيسي ونظامه بهتافات مثل "لا إله إلا الله.. السيسي عدو الله"، وكذلك "ارحل يا فاشل"، و"يا انتصار قولي الحق.. جوزك ظالم ولا لأ"، تعبيرًا عن رفضهم لبقاء السيسي في السلطة ومطالبتهم برحيله.

لاحظت اليوم أن هتاف "لا إله إلا الله السيسي عدو الله" كان واضحا في كثير من المسيرات الأمر الذي يشير إلى غضب واضح لدى المصريين من هدم المساجد وأن تبرير #السيسي لم يجد قبولا لدى قطاعات كبيرة وأن مشاهد إزالة المساجد غير المسبوقة أحدثت صدمة في الشعور العام #جمعة_الغضب_25_سبتمبر — سمير العركى (@s_alaraki) September 25, 2020

رجالة دمياط واقفين للأمن رأس برأس pic.twitter.com/ygs4cO1LBz — عبدالعزيز مجاهد|Abdulaziz Mujahed (@elmogahed02) September 25, 2020

وتصدر وسما (هاشتاغا) "#جمعةالغضب_25 سبتمبر"، و"#ارحل يا_سيسي"، قائمة الأعلى تداولًا في مصر على مواقع التواصل، إذ تفاعل معه مصريون بعشرات آلاف التغريدات.

ونشر ناشطون آخرون مقاطع مصورة لفض قوات الأمن تظاهرة في مركز إسنا بمحافظة الأقصر، وتحدث إعلام محلي عن توقيف 4 أشخاص بحجة "إثارة الشغب".

أهالي قرية البليدة يعاودون التظاهر مجددًا بعد مقتل وإصابة عدة متظاهرين أثناء فض الأمن لمظاهرتهم عصرًا. #جمعة_الغضب_25_سبتمبر #ارحل_يا_سيسيي pic.twitter.com/bR1YxdUmuV — Hosam Yahia (@HosamYahiaAJ) September 25, 2020

ونشر ناشطون آخرون مقطعًا مصورًا يُظهر محتجين يلقون الحجارة على صورة كبيرة للسيسي، معلّقة على أحد مباني مدينة بني مزار بمحافظة المنيا قبل أن يمزقوها.

وصباح الجمعة، قال محمد علي، عبر بث مباشر عبر صفحته على فيسبوك "صباح الخير على أهلي وناسي، شعب مصر العظيم. إن شاء الله ربنا هيكرمنا النهاردة، ونحرر بلدنا، وتشرق شمس الحرية على شعب مصر".

وأضاف "ربنا يكرمنا يا رب ويبقى يوم النهاردة عالمي، يشهد به العالم كله، إن شعب مصر كسر حاجز الخوف، ورجعت له كرامته تاني. أنا معكم ثانية بثانية في الشارع، ربنا يكرمنا وينصرنا، ويرحل السيسي".

وتزامنًا مع تصاعد وتيرة التظاهرات المطالبة برحيل السيسي، كثفت قوات الأمن تواجدها في الشوارع والميادين، وسط حملة اعتقالات عشوائية وتفتيش الهواتف النقالة للمارة.

ودعا محمد علي، الأحد الماضي، إلى تنظيم تظاهرات قبل أن يعود ويطالب الشعب بالاستمرار في احتجاجات يومية ضد النظام السياسي بمصر.

وتباينت وسائل الإعلام في تقدير حجم وانتشار التظاهرات، إذ اعتبرها إعلام حكومي "محدودة للغاية"، فيما وصفها إعلام معارض بـ"كاسرة لحاجز الخوف".

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