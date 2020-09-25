السلطات الصينية تدمر آلاف المساجد في إقليم شينغيانغ

وتقول مجموعات حقوقية إن أكثر من مليون شخص من الأويغور ومسلمين آخرين غالبيتهم من الناطقين بالتركية، محتجزون في معسكرات في أنحاء الإقليم الواقع في شمال غربي البلاد، بينما يُرغم الناس على التخلي عن تقاليدهم ومنها الدينية.

ودمر قرابة 16 ألف مسجد أو أُلحقت بها أضرار، بحسب معهد السياسة الاستراتيجية، وهو مركز أبحاث مقره كانبيرا، استند في تقريره إلى صور الاقمار الاصطناعية التي وثقت مئات المواقع المقدسة، وإلى نمذجات إحصائية.

وتستمر السلطات في #الصين الحرب على #الاسلام

بعد اعتقال مليون انسان،بدأت مرحلة هدم المساجد التاريخية حيث بلغ عدد المساجد المهدمة حوالي25ألف من أصل28ألف مسجدا في عموم #تركستان_الشرقية

ليتساءل إخوانكم

أين العالم الإسلامي عن مسجدنا؟

يا من بكيتم #كاتدرائية_نوتردام#المنسيون_في_الصين👇🏻 pic.twitter.com/32hekDFLjA — احسان الفقيه (@EHSANFAKEEH) May 3, 2019

ومعظم الدمار حصل في السنوات الثلاث الأخيرة، ويعتقد أن 8500 مسجد دُمرت بالكامل، وفق التقرير الذي رصد مزيدا من الأضرار خارج أورومتشي وكاشغر.

والعديد من المساجد التي نجت من التدمير أزيلت قببها ومآذنها، بحسب التحقيق الذي قدر أن أقل من 15 ألف و500 مسجد سليم ومتضرر ما زالت قائمة في أنحاء شينجيانغ.

وبهذا يكون عدد أماكن عبادة المسلمين هو الأدنى في الإقليم منذ عقد الاضطرابات الوطنية التي أججتها الثورة الثقافية في الستينات.

بالمقارنة فإن الكنائس المسيحية والمعابد البوذية في شينجيانغ، التي شملها تحقيق مركز الأبحاث، لم تتعرض للدمار أو لأضرار.

وقال المركز أيضا إن قرابة ثلث المواقع الإسلامية المهمة في شينجيانغ، ومن بينها الأضرحة والمقابر وطرق الزيارة الدينية، سويت بالأرض.

وتوصل تحقيق أجرته وكالة فرانس برس العام الماضي إلى أن عشرات المقابر دُمرت في المنطقة، مما أدى إلى تناثر الرفات البشرية وحجارة المدافن المكسرة في أنحاء المواقع.

من هم أخوتنا المسلمين الإيغور ؟

👈 تعود اصولهم الى الشعوب التركيه

👈يعيشون في اقليم شينجيانج

اسمها تركستان وعدد سكانهم 34 مليون مسلم

والحكومه الشيوعيه لا تعترف بهم

منذ عام 1949 والى هذا اليوم يعانون الأمرين من قبل الصينيين المحتلين لإقليمهم pic.twitter.com/dL7GVdH2a4 — دكتور بروفيسور سياسي (@political_prof4) December 22, 2019

معسكرات اعتقال

وتصر الصين على أن أهالي شينجيانغ يتمتعون بحرية دينية كاملة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين الأسبوع الماضي إن في شينجيانغ قرابة 24 ألف مسجد وهو عدد "يفوق مثيلاته في العديد من الدول الإسلامية" نسبة للفرد.

الجمارك الأمريكية تضبط 13 طناً من الشعر المستعار قادماً من الصين ويشتبه في إنتاجه عبر قص شعر المعتقلين من الإيغور المسلمين في إقليم شينجيانج الصيني.. pic.twitter.com/089OB2v2J8 — AJ+ عربي (@ajplusarabi) July 3, 2020

ويأتي تقرير الجمعة غداة إعلان معهد السياسة الاستراتيجية عن رصد شبكة من مراكز الاعتقال في المنطقة تفوق بكثير التقديرات السابقة.

#عاجل | #بريطانيا تعرب عن قلقها العميق إزاء أدلة عن انتهاكات حقوقية "ممنهجة" في إقليم شينجيانج الصيني من بينها اعتقال 1.8 مليون من مسلمي #الإيغور #الصين — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) September 25, 2020

وتقول الصين إن معسكراتها هي مراكز للتدريب المهني وهي ضرورية لمكافحة الفقر والتطرف، بينما نفى المتحدث باسم الخارجية وانغ وينبين نفيا قاطعا وجود "معسكرات اعتقال" في شينجيانغ وشكك في "مصداقية" تقرير معهد السياسة الاستراتيجية.