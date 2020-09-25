البيت الأبيض: ترمب سيقبل نتيجة الانتخابات الرئاسية (فيديو)

وبعد الضغط عليها في مؤتمر صحفي للتعليق على تصريحات ترمب يوم الأربعاء، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني إن ”الرئيس سيقبل بنتائج انتخابات حرة ونزيهة".

وكانت تصريحات ترمب قد دفعت رفاقه في الحزب الجمهوري للتعبير عن دعمهم لانتقال سلمي للسلطة.

والأربعاء، رفض ترمب التعهد بشكل واضح وصريح بالانتقال السلمي للسلطة، حال خسارته الانتخابات الرئاسية.

وقال ترمب في تصريحات صحفية "سيتعين علينا أن نرى ما سيحدث، أنتم تعلمون أنني أشتكي بشدة من بطاقات الاقتراع، فهي كارثة"، ردا على سؤال حول ما إذا كان سيلتزم بالانتقال السلمي للسلطة.

وأضاف "أوراق الاقتراع خارجة عن السيطرة… والديموقراطيون يعرفون ذلك أفضل من أي شخص آخر".

بدوره، قال جو بايدن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، معلقا على تصريحات ترمب "في أي بلد نحن! (ترمب) يقول أكثر الأشياء اللاعقلانية ولا أعرف ماذا أقول عن ذلك، لكن هذا لا يفاجئني".

وفي السياق ذاته، قال ديفيد كول المدير القانوني للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية "إن الانتقال السلمي للسلطة ضروري لديمقراطية فاعلة، وهذه التصريحات الصادرة عن رئيس الولايات المتحدة يجب أن تزعج كل أمريكي".

ومنذ شهور، كان ترمب يضغط ضد التصويت عبر البريد، قائلا إن التصويت عبر البريد على نطاق واسع سيؤدي إلى عمليات احتيال واسعة النطاق، بحسب أسوشييتد برس.

وفي يوليو/ تموز الماضي، رفض ترمب أيضا قبول نتائج الانتخابات القادمة خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية.

يشار إلى أن ترمب رفض أيضا قبل أربع سنوات الالتزام باحترام نتائج الانتخابات إذا فازت منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

ويخوض ترمب معركة انتخابية في 3 نوفمبر المقبل للفوز بولاية رئاسية ثانية، ضد منافسه الديمقراطي، جو بايدن، الذي تولى منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس السابق، باراك أوباما.

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