اشتباكات وجها لوجه.. الأمن المصري يفرق مظاهرة في محافظة دمياط تطالب برحيل السيسي (فيديو)

وتتواصل التظاهرات المطالبة برحيل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لليوم الخامس على التوالي، التي جاءت استجابة لدعوات ناشطين على رأسهم الفنان والمقاول المصري محمد علي.

مواجهات من المسافة صفر.. متظاهرين يواجهون مدرعات الشرطة أثناء فضها تظاهرات طالبت برحيل النظام في منطقة شطا "مدينة الأثاث" بدمياط pic.twitter.com/suCRN4fFQh — Amr Elqazaz (@amrsalama) September 25, 2020

وكان محمد علي قد دعا المصريين إلى النزول في 20 سبتمبر/أيلول الجاري، ولقيت دعوته قبولًا في الشارع، مما شجعه لدعوة المتظاهرين إلى النزول خلال الأيام الماضية.

وبث علي مقطع فيديو عبر صفحته على فيسبوك موجهًا أول رسالة للشعب المصري في جمعة الغضب.

وتصاعدت الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الخميس وصباح اليوم؛ للمشاركة في "جمعة غضب" ضد نظام السيسي.

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