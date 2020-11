هتافات وصيحات استهجان ضد ترمب خلال تقديمه العزاء في القاضية جينسبرج (فيديو)

وفي الوقت الذي وقف فيه الرئيس والسيدة الأولى ميلانيا ترمب إلى جانب نعش جينسبورج المغطى بالعلم الأمريكي، هتف حشد من الناس خارج المحكمة "صوتوا لإقصائه"، بحسب لقطات فيديو.

وجاءت زيارة ترمب وسط صراع سياسي حاد بشأن خليفة جينسبورج.

Trump booed by crowd as he visits Ruth Bader Ginsburg's casket on the steps of the Supreme Court pic.twitter.com/iASjgYYQjU

وكان ترمب الذي ينتمي للحزب الجمهوري، والذي عين بالفعل قاضيين في المحكمة العليا منذ توليه الرئاسة عام 2017، قد قال في وقت سابق إنه سيكشف يوم السبت عن أحدث اختيار له لشغل منصب جينسبرج بعد مرور أسبوع على وفاتها في 18 سبتمبر/ أيلول.

وعارض الديمقراطيون هذه الخطوة وقالوا إن الفائز في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني يجب أن يكون هو من يختار القاضي الجديد.

Trump at the court as crowd chants “vote him out” — it’s rare for this President to see his opposition this up-close and in-person pic.twitter.com/VEVkRHOkjM

— Kevin Liptak (@Kevinliptakcnn) September 24, 2020