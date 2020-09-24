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هتافات وصيحات استهجان ضد ترمب خلال تقديمه العزاء في القاضية جينسبرج (فيديو)

ترمب وزوجته أثناء زيارته للمحكمة العليا لتقديم العزاء في القاضية الراحلة روث بادر جينسبورج
ترمب وزوجته أثناء زيارته للمحكمة العليا لتقديم العزاء في القاضية الراحلة روث بادر جينسبورج
24/9/2020

وفي الوقت الذي وقف فيه الرئيس والسيدة الأولى ميلانيا ترمب إلى جانب نعش جينسبورج المغطى بالعلم الأمريكي، هتف حشد من الناس خارج المحكمة "صوتوا لإقصائه"، بحسب لقطات فيديو.

وجاءت زيارة ترمب وسط صراع سياسي حاد بشأن خليفة جينسبورج.

وكان ترمب الذي ينتمي للحزب الجمهوري، والذي عين بالفعل قاضيين في المحكمة العليا منذ توليه الرئاسة عام 2017، قد قال في وقت سابق إنه سيكشف يوم السبت عن أحدث اختيار له لشغل منصب جينسبرج بعد مرور أسبوع على وفاتها في 18 سبتمبر/ أيلول.

وعارض الديمقراطيون هذه الخطوة وقالوا إن الفائز في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني يجب أن يكون هو من يختار القاضي الجديد.

ورفض ترمب، أمس الأربعاء، الالتزام الكامل بالانتقال السلمي للسلطة بعد الانتخابات. وأشار إلى أنه في هذه الدورة الانتخابية، قد يسعى إلى الطعن في نتائج الانتخابات أمام المحكمة، وهو مسار من الإجراءات يتخذ معنى جديدا في الوقت الذي يستعد فيه لإيجاد من يشغل مقعد المحكمة العليا الشاغر سريعا. 

وتوفيت جينسبورج الأسبوع الماضي عن عمر يناهز 87 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان.

وكان الرئيس الأمريكي الديمقراطي الأسبق بيل كلينتون هو من عين جينسبرج أيقونة الليبرالية في المحكمة العليا عام 1993. وكان لصوت جينسبرج دور مهم في أحكام تاريخية تضمن للمرأة حقوقا متساوية وتعزز حقوق المثليين وتحافظ على الحق في الإجهاض.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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