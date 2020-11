منظمة مصرية تفوز بجائزة نرويجية لحقوق الإنسان

وأسس المفوضية المصرية للحقوق والحريات الناشطان محمد لطفي وأحمد عبدالله في أعقاب الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013، وتضم أكثر من 50 باحثا ومحاميا ونحو ألف متطوع يعملون في مجال التوثيق والتوعية والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت مؤسسة رافتو إن المفوضية المصرية تستعين بـ "ما تبقى من أجهزة عاملة ضمن نظام المحاكم المصري للدفاع عن حقوق الإنسان للسجناء السياسيين، والناشطين التي تتم ملاحقتهم في مجال حقوق الإنسان، والمتظاهرين، وضحايا الاختفاء والتعذيب، وذلك رغم العمل في ظروف شديدة الصعوبة".

Congratulations! The Rafto Prize for 2020 is awarded the Egyptian Commission for Rights and Freedoms (ECRF) for their persistence in bravely resisting Egypt´s state of fear. #rafto2020 pic.twitter.com/wKucE0yoQx

