منظمة مصرية تفوز بجائزة نرويجية لحقوق الإنسان

وأسس المفوضية المصرية للحقوق والحريات الناشطان محمد لطفي وأحمد عبدالله في أعقاب الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013، وتضم أكثر من 50 باحثا ومحاميا ونحو ألف متطوع يعملون في مجال التوثيق والتوعية والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت مؤسسة رافتو إن المفوضية المصرية تستعين بـ "ما تبقى من أجهزة عاملة ضمن نظام المحاكم المصري للدفاع عن حقوق الإنسان للسجناء السياسيين، والناشطين التي تتم ملاحقتهم في مجال حقوق الإنسان، والمتظاهرين، وضحايا الاختفاء والتعذيب، وذلك رغم العمل في ظروف شديدة الصعوبة".

Congratulations! The Rafto Prize for 2020 is awarded the Egyptian Commission for Rights and Freedoms (ECRF) for their persistence in bravely resisting Egypt´s state of fear. #rafto2020 pic.twitter.com/wKucE0yoQx — Rafto Foundation (@RaftoFoundation) September 24, 2020

وأضافت "في ظل هذه الحالة من الخوف، يبرز عمل المفوضية المصرية للحقوق والحريات باعتبارها منارة للأمل في مجال حقوق الإنسان".

ومع أن الربيع العربي أثار آمالا كثيرة في العام 2011، إلا أن منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان تشجب تردي الوضع في مصر منذ تولى الجيش السلطة العام 2013 وانتخاب عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد في السنة التالية.

وتشير منظمات حقوقية عدة إلى وجود إجراءات قمعية ضد المتظاهرين والمعارضين بما في ذلك عمليات إخفاء قسري واعتقالات واسعة وتعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة والاستخدام المفرط للقوة، لا سيما بعد مظاهرات ضد الرئيس السيسي في 20 سبتمبر/أيلول 2019.

وقالت مؤسسة رافتو "بعد عقد من الربيع العربي، حان الوقت لإطلاق صرخة في سبيل الدفاع عن حقوق الإنسان الأساسية في مصر والأنظمة الاستبدادية الأخرى السائدة في الشرق الأوسط".

وتبلغ قيمة جائزة رافتو 20 ألف دولار، وستسلم رسميا في بيرغن (غرب النرويج) في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل إذا سمحت الظروف الصحية بذلك.

وتحمل الجائزة اسم المؤرخ النرويجي والمناضل في مجال حقوق الانسان "ثرولف رافتو". ومُنح أربعة من الفائزين السابقين بها جائزة نوبل للسلام لاحقا وهم: أونغ سان سو تشي، وجوزيه راموس هورتا وكيم داي جونغ وشيرين عبادي.

وسيعلن اسم الفائز بجائزة نوبل للسلام في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول في أوسلو.

