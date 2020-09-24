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سياسة

مصر.. منظمات حقوقية تشكك في رواية الداخلية بشأن أحداث سجن طرة

تخشى المنظمات حقوقية من استغلال واقعة أمس لممارسة مزيد من التنكيل والتضييق غلى المساجين
تخشى المنظمات حقوقية من استغلال واقعة أمس لممارسة مزيد من التنكيل والتضييق غلى المساجين
24/9/2020

وكانت وزارة الداخلية المصرية أصدرت بيانا تداولته وسائل الإعلام جاء فيه أن "أربعة من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين بحجز الإعدام بسجن طره حاولوا الهروب من داخل السجن صباح الأربعاء".

وأضاف البيان أن قوة التأمين تصدت لهم، ما أسفر عن مقتل ضابطين وفرد شرطة ومصرع المحكوم عليهم الأربعة، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول الواقعة.

وقالت المنظمات الحقوقية الثلاثة وهي مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، في بيانها إنها تابعت "بتحفظ شديد" هذه التصريحات.

وجاء في البيان أن "هذه الواقعة -بصورتها المعروضة- تمثل نوعًا جديدًا لم يسبق أن تم داخل السجون بشكلٍ عام، وداخل سجن طره الشديد الحراسة بشكلٍ خاص، لما هو معروف عنه من استحالة القيام بحوادث الهروب منه نتيجة الاحترازات الأمنية الكبيرة فيه، التي تمنع وقوع مثل تلك الأحداث".

ولذلك تعتقد هذه المنظمات أن "سياق التصريح الأمني الصادر عن الجهات الأمنية بهذه الطريقة المُبسطة، يُلقي بظلالٍ من الشك والريبة على حقيقة الواقعة وملابساتها."

وحذرت المنظمات في البيان من أن عدم توضيح ملابسات الحادث بشكل جاد ومحايد وشفاف ربما يُعرض المئات والآلاف من المحتجزين بالسجون ومقار الاحتجاز للتضيق والتعنت الأمني غير القانوني، بذريعة الانتقام من حالات القتل التي وقعت اليوم.

وطالبت المنظمات بضرورة أن تقوم الجهات المعنية، لاسيما النيابة العامة، بالتحقيق في الواقعة بشكل جاد ومحايد، مع إطلاع الرأي العام على نتائج تلك التحقيقات بشكل شفاف.

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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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