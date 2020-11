في مطار هلسنكي.. الكلاب لاكتشاف المصابين بكورونا

ولم تثبت أي دراسة علمية مقارنة كفاءة الكلاب في اكتشاف الإصابة بكورونا، لذا يتم توجيه من يتطوع من الركاب للخضوع للفحص ويشتبه بإصابته بالفيروس لإجراء مسحة لتأكيد النتيجة.

ودرب متطوعون فريقا من 15 كلبا وعشرة مدربين لأداء المهمة في فنلندا تحت رعاية عيادة بيطرية خاصة.

ومن بين الفريق كوشي، وهو كلب إنقاذ إسباني تدرب على استخدام حاسة الشم في فنلندا وكان يعمل من قبل في اكتشاف الأورام السرطانية.

Finland deployed coronavirus-sniffing dogs at Helsinki’s airport in a 4-month trial of an alternative testing method that could become a cost-friendly & quick way to identify infected travellers

