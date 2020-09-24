في مطار هلسنكي.. الكلاب لاكتشاف المصابين بكورونا

ولم تثبت أي دراسة علمية مقارنة كفاءة الكلاب في اكتشاف الإصابة بكورونا، لذا يتم توجيه من يتطوع من الركاب للخضوع للفحص ويشتبه بإصابته بالفيروس لإجراء مسحة لتأكيد النتيجة.

Finland to deploy coronavirus-sniffing dogs at Helsinki airport https://t.co/7K8hkWUfTA — The Washington Post (@washingtonpost) September 22, 2020

ودرب متطوعون فريقا من 15 كلبا وعشرة مدربين لأداء المهمة في فنلندا تحت رعاية عيادة بيطرية خاصة.

ومن بين الفريق كوشي، وهو كلب إنقاذ إسباني تدرب على استخدام حاسة الشم في فنلندا وكان يعمل من قبل في اكتشاف الأورام السرطانية.

Finland deployed coronavirus-sniffing dogs at Helsinki’s airport in a 4-month trial of an alternative testing method that could become a cost-friendly & quick way to identify infected travellers The dogs will analyze sweat samples from arriving passengers, with over 90% accuracy pic.twitter.com/abXFjD8cyu — BFM News (@NewsBFM) September 24, 2020

وقالت آنا هيلم-بيوركمان، وهي أستاذة مساعدة بجامعة هلسنكي متخصصة في الأبحاث السريرية الخاصة بالحيوانات الأليفة، "ما رأيناه في بحثنا هو أن الكلاب ستكتشف (المرض) قبل خمسة أيام من ظهور الأعراض السريرية (على المرضى)".

وأضافت "إنها بارعة جدا. اقتربنا من نسبة حساسية 100%"، في إشارة إلى قدرة الكلاب على رصد حالات الإصابة بالفيروس.

Coronavirus-sniffing dogs that can detect Covid with nearly 100% accuracy are being deployed at Finland’s Helsinki Airport this week. https://t.co/PmUiS6AK55 — MK-Ultra News (@mkultranews) September 23, 2020

وفي اختبار الكلاب، يمسح الراكب عنقه بقطعة من الشاش ويضعها في علبة من الصفيح تُسلم إلى غرفة أخرى حتى يشمها الكلب ويعطي نتيجة فورية.

Finland deploys coronavirus-sniffing dogs at main airport – ABC News – https://t.co/D0zDibQlZx via @ABC — Grandpa Snarky #AssistJoe #FBR (@GrandpaSnarky) September 23, 2020

وكانت السلطات في الإمارات قد عمدت إلى إجراء فحوص مماثلة بالاستعانة بالكلاب البوليسية في مطار دبي الدولي.

وقال تيمو أرونكيتو نائب رئيس بلدية فانتا "من الممكن أيضا في المستقبل… أن تدور هذه الكلاب حول الركاب بطريقة تشبه ما تفعله كلاب (فحص البضائع في) الجمارك".