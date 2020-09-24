"غرفة دبي" توقع اتفاقية تعاون استراتيجية مع إسرائيل.. هذه بنودها

وقال حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إن بنود الاتفاقية تشمل "التعاون في إجراء دراسات اقتصادية حول الأسواق الثنائية وفرص الاستثمار وآفاق النمو والشراكات التي يمكن أن تشكل أساساً للتعاون الثنائي في مختلف القطاعات الاقتصادية بين الجانبين".

وأضاف أنها تنص أيضا على "تنظيم فعاليات افتراضية حول فرص النمو والتعاون بين مجتمعي الأعمال، وتبادل زيارات الوفود الاقتصادية وتنظيم منتديات أعمال مشتركة، كذلك التعاون في مجالي ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة".

وأوضح أن الاتفاقية تهدف إلى "الارتقاء بتنسيق الجهود المشتركة بما يخدم مصالح مجتمعي الأعمال لدى الطرفين"، وذلك في أعقاب بدء العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين الإمارات وإسرائيل.

وقال بوعميم إن الاتفاقية تشمل مشاركة غرفة دبي في تنظيم وتنسيق العلاقات والروابط التجارية والاستثمارية المقبلة بين مجتمعي الأعمال في دبي وإسرائيل.

غرفة #دبي توقّع اتفاقية استراتيجية مع غرفة تل أبيب حول التعاون في مجال دعم الأعمال. يشمل التعاون إعداد الدراسات الاستثمارية وتبادل الوفود التجارية وتنظيم منتديات الأعمال وتنسيق الشراكات التجارية والاستثمارية بين الجانبينhttps://t.co/MMio370oqp pic.twitter.com/EvoGfUFWNz — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) September 24, 2020

وأضاف بوعميم أن الاتفاقية "تمهد لمزيد من قنوات التعاون في العديد من القطاعات الرئيسية".

بدوره، قال يوريل لين رئيس اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية ورئيس غرفة تجارة تل أبيب إن "الاتفاقية تخلق شراكة بين البلدين".

وأضاف أن الاتفاقية ستسهم في بناء جسور التعاون المشترك في قطاعات التقنية المتقدمة والسياحة والطيران والاستثمار والعقارات وخصوصا في مجالات التكنولوجيا النظيفة والري والتقنيات الزراعية والرعاية الطبية الرقمية وغيرها الكثير.

وفي 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، وقعت الإمارات والبحرين، اتفاقيتي التطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية أمريكية، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية، والرفض الفلسطيني.