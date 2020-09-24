صحيفة إماراتية: قرب انضمام لاعب إسرائيلي إلى الدوري الإماراتي

وذكرت الصحيفة أن " المفاوضات بين العميد وضياء سبع بلغت مراحلها الأخيرة، حيث تم الاتفاق حول الراتب السنوي والشرط الجزائي الذي سيدفعه النصر للنادي الصيني مقابل انتقال لاعبه إلى الدوري الإماراتي."

وأضافت " ومن المنتظر أن يصل اللاعب إلى دبي خلال اليومين المقبلين للتوقيع رسميا على انضمامه إلى النصر لمدة 3 سنوات."

ويلعب السبع للمنتخب الإسرائيلي، وانتقل العام الماضي إلى نادي غوانزو الصيني مقابل 5 ملايين يورو وبعقد لمدة 3 مواسم.

واحتفلت صفحة "إسرائيل بالعربية" على تويتر التابعة للخارجية الإسرائيلية بالخبر ونشرت تفاصيل على صفحتها.