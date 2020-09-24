صحيفة إماراتية: قرب انضمام لاعب إسرائيلي إلى الدوري الإماراتي

وذكرت الصحيفة أن " المفاوضات بين العميد وضياء سبع بلغت مراحلها الأخيرة، حيث تم الاتفاق حول الراتب السنوي والشرط الجزائي الذي سيدفعه النصر للنادي الصيني مقابل انتقال لاعبه إلى الدوري الإماراتي."
وأضافت " ومن المنتظر أن يصل اللاعب إلى دبي خلال اليومين المقبلين للتوقيع رسميا على انضمامه إلى النصر لمدة 3 سنوات."
ويلعب السبع للمنتخب الإسرائيلي، وانتقل العام الماضي إلى نادي غوانزو الصيني مقابل 5 ملايين يورو وبعقد لمدة 3 مواسم.
واحتفلت صفحة "إسرائيل بالعربية" على تويتر التابعة للخارجية الإسرائيلية بالخبر ونشرت تفاصيل على صفحتها.
كشفت صحيفة البيان الإماراتية عن قرب توقيع اللاعب الإسرائيلي ضياء سبع لصالح نادي النصر الاماراتي خلال الأيام المقبلة، ليكون بذلك أول لاعب إسرائيلي في دوري الخليج. ويعتبر سبع من أبرز اللاعبين بالمنتخب الإسرائيلي في السنوات الأخيرة@AlBayanSports pic.twitter.com/mY1YtTyDU3
— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) September 24, 2020