شاهد: طائرة تركية تزود أخرى تابعة للناتو بالوقود في الأجواء

وأوضحت الوزارة في بيان أن طائرة تركية من طراز "KC-135R"، زودت طائرة للناتو من طراز "E-3A AWACS" بالوقود.

وأضاف البيان العملية تمت بناء على طلب حلف شمال الأطلسي.

وأشار البيان إلى أن عملية تزويد طائرة الناتو بالوقود، جرى في أجواء رومانيا.

ونشرت وزارة الدفاع التركية، مشاهد لعملية تزويد الطائرة بالوقود.

At the request of NATO, aerial refueling was provided over Romania by a Turkish Air Force KC-135R tanker aircraft to an E-3A AWACS aircraft that took off from Geilenkirchen to carry out its duty as a part of Assurance Measures. https://t.co/vHKlSaWHoL

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 24, 2020