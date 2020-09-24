شاهد: طائرة تركية تزود أخرى تابعة للناتو بالوقود في الأجواء

وأوضحت الوزارة في بيان أن طائرة تركية من طراز "KC-135R"، زودت طائرة للناتو من طراز "E-3A AWACS" بالوقود.

وأضاف البيان العملية تمت بناء على طلب حلف شمال الأطلسي.

وأشار البيان إلى أن عملية تزويد طائرة الناتو بالوقود، جرى في أجواء رومانيا.

ونشرت وزارة الدفاع التركية، مشاهد لعملية تزويد الطائرة بالوقود.