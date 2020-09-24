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سياسة

شاهد: طائرة تركية تزود أخرى تابعة للناتو بالوقود في الأجواء

24/9/2020

وأوضحت الوزارة في بيان أن طائرة تركية من طراز "KC-135R"، زودت طائرة للناتو من طراز "E-3A AWACS" بالوقود.

وأضاف البيان العملية تمت بناء على طلب حلف شمال الأطلسي.

وأشار البيان إلى أن عملية تزويد طائرة الناتو بالوقود، جرى في أجواء رومانيا.

ونشرت وزارة الدفاع التركية، مشاهد لعملية تزويد الطائرة بالوقود.

المصدر : الأناضول
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