سائق تاكسي ينقذ متظاهرا من قبضة قوات الأمن (فيديو)

ويظهر المقطع هروب أحد المتظاهرين من عدد من عناصر قوات الأمن الذين كانوا يطاردونه خلال الاحتجاجات ضد رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو بشكل مفاجئ.

وخلال عبوره لأحد الشوارع، وجد المتظاهر سيارة أجرة أمامه فقفز داخله مستغيثا بسائقها، فما كان من الأخير إلا أن انطلق هاربا بالمتظاهر، وسط محاولات من قوات الأمن للحاق بالسيارة.

A taxi driver saved a man from Lukashenko's SS-men❗️ pic.twitter.com/SIPrbz3Gmf — NEXTA (@nexta_tv) September 23, 2020

وأدى لوكاشينكو اليمين الدستورية لولاية سابعة رئيسا لبيلاروسيا، رغم الجدل المثار حول نتائج الانتخابات التي جرت الشهر الماضي.

وذكر بيان صادر عن المكتب الصحفي الرئاسي في بيلاروسيا، أن مراسم تأدية اليمين الدستورية جرت في قصر الاستقلال بالعاصمة مينسك.

وجاءت المراسم في وقت تتواصل فيه التظاهرات المناهضة لنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 9 أغسطس/ آب الماضي.

وبدأت الاحتجاجات بعد إعلان لوكاشينكو، الذي يحكم البلاد منذ 1994 فوزه بالانتخابات، فيما اتهم مرشحو المعارضة الحكومة بالتزوير.

ورداً على الانتقادات حول عقد مراسم تنصيبه "بشكل سري"، قال لوكاشينكو إن حفل تنصيبه شأن داخلي، ولا توجد أي حاجة لإبلاغ الدول الغربية وتنبيهها، بشأن الاحتفال مقدما.