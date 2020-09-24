وقال الأحمد في حوار خاص مع وكالة الأناضول على هامش اجتماع لفصائل منظمة التحرير في رام الله تم التوافق على إجراء انتخابات تشريعية (برلمانية)، يتبعها انتخابات رئاسية، ثم انتخابات للمجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير) في أراضي السلطة الفلسطينية.

وأضاف في غضون أيام، عندما تصل الصورة كاملة للرئيس محمود عباس، سوف يصدر المراسيم الخاصة بإجرائها.

وشدد على موقف القيادة الفلسطينية، المعلن بضرورة عدم استثناء القدس، وقطاع غزة من الانتخابات، وأضاف دون القدس، لا انتخابات.

#عاجل | عزام الأحمد للأناضول: حركتا فتح وحماس توافقتا على إجراء انتخابات عامة "قريبا" — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) September 24, 2020

وكان حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لـفتح، قد قال الخميس، على حسابه في تويتر، إن الحوار مع حماس، في تركيا، إيجابي ومثمر وبنّاء.

وفي ذات السياق، قال مسؤول الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، منير الجاغوب، إن وفد حركته سيتوجه الليلة إلى العاصمة القطرية، الدوحة، ثم بعد ذلك إلى العاصمة المصرية، القاهرة.

وأضاف الجاغوب، إن على جدول أعمال الوفد بحث ملفات عدة مع القيادتين المصرية والقطرية، أبرزها المصالحة الفلسطينية، والتطبيع العربي، وآخر التطورات السياسية.

وبدأت اجتماعات حركتي حماس وفتح، في تركيا، الثلاثاء الماضي.

ويترأس وفد حركة فتح، أمين سر اللجنة المركزية للحركة جبريل الرجوب، بينما ترأس وفد حماس، نائب رئيس مكتبها السياسي صالح العاروري. وتشهد الساحة الفلسطينية انقساما منذ يونيو/حزيران 2007، عقب سيطرة حماس على قطاع غزة، في حين تدير فتح الضفة الغربية، ولم يفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في استعادة الوحدة الداخلية.