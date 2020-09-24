"جمعة الغضب 25 سبتمبر" يواصل تصدر الأعلى تداولا في مصر

ومنذ أسابيع تشهد منصات التواصل الاجتماعي في مصر تصدر وسوم عدة مناهضة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأخرى مؤيدة له، وذلك منذ إعلانه عن استعداده للتخلي عن السلطة إذا طلب الشعب منه ذلك.

ومنذ الأحد 20 سبتمبر/أيلول تتظاهر أعداد من المصريين ليلا في عدد من المحافظات والقرى المصرية، وذلك رغم إجراءات القمع واعتقال المئات بحسب محامين وحقوقيين.

https://twitter.com/HKJyiabcbuC8OpR/status/1309050689658683393?ref_src=twsrc%5Etfw

ويرفع المتظاهرون شعارات تطالب برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي تشبه تلك التي رفعت في ثورة يناير عام 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك ونظامه.

وبحسب مراقبين فإن رقعة هذه الاحتجاجات آخذة في الاتساع جغرافيا، إذ شملت المسيرات حتى الآن عدة مناطق بمحافظات القاهرة، والجيزة، والسويس، والمحلة، والفيوم، والمنيا، وسوهاج، والأقصر، وأسوان.

وشهدت بعض المناطق وقوع اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن بعدما هاجمتهم القوات وأطلقت قنابل الغاز عليهم لتفرقتهم.

وتأتي دعوات الثورة ضد السيسي منذ أسابيع، في خضم غضب متصاعد بين المصريين بسبب قرارات هدم عدد كبير من المنازل والمساجد يجري تنفيذها حاليا على قدم وساق بعد تصريحات للسيسي هدد فيها باستخدام الجيش في عمليات الإزالة إذا تطلب الأمر.

ويتوقع مراقبون أنه في حالة استمرار هذه الموجة الجديدة من التظاهرات فسوف يكون لها وقعها على المستقبل السياسي المصري، خاصة وأن المتظاهرين لا يتبعون تيارا أيديولوجيا معينا، وأن سبب غضبهم الأساسي هو تردي الأوضاع المعيشية في البلاد.

يعنى إيه وطن ؟

وطن يعني حضن

والا إيه يا يونس !!#صباحك_احلي_مع_يونس#جمعة_الغضب_25_سبتمبر pic.twitter.com/5WtCt5sRNe — الثورة قادمة (@freeegypt777) September 24, 2020

الاطفال الذين لا يهابون الموت هم وقود التحرير

الاول الشهيد فارس فى فلسطين من قطاع غزة

والاخر طفل مصري من الكدايه لا اعرف اسمه#جمعة_الغضب_25_سبتمبر pic.twitter.com/0QJvpa5tUF — محمد المصرى (@MOHAMED1t4) September 24, 2020

https://twitter.com/basem1131980/status/1309039512551591938?ref_src=twsrc%5Etfw