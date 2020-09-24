تعليقات جمهور الجزيرة مباشر حول المظاهرات المطالبة برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

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محمد علي عايش بره مصر
إن نجحت الثورة المصرية حسب زعم محمد علي سيصبح زعيما
وإن لم ينجح الحراك؛ لا مانع من التصالح مع الدولة إن أمكن
محمد علي هارب وأصبح يدعو للثورة # تأمل
(عاجل وخطير ) السيسي مشروع صهيوني للإفقار وتجويع المصريين حتى تسهل السيطره عليهم.
وقد قالت السفيرة الأمريكية بالقاهرة باترسون: سيعودون إلى مصر وسيتوسل إليهم المصريين أنقذهم من الفقر و المجاعة في إشارة إلي الإسرائيلين فى حوار لها مع أحد المواقع الإسرائيلية منذ أيام قليلة
ربي كن مع إخواننا في مصر
أكبر دليل أن من يتحكم في مصر عصابة؛ وليس نظاما لماذا يمنع سيسي المظاهرات و يقمعها بالرصاص الحي وبالاعتقالات، إذا كان رئيسا منتخبا وشرعيا كما يدعي؟
تحيا مصر يحيا السيسي قاهر الخرفان
موتوا بغيظكم…
تحيا مصر و عاش السيسي ملك مصر
أبهرونا أطفال مصـر هم نكهة هذه الثورة الجديدة في مصر الحبيبة … هم مستقبل مصر القادم .. وعلى حكومة المصرية القادمة بعد سقوط بلحه الاهتمام بهم جيداََ.
العصفور أنطلق ولن يعود أبداً إلى القفص ؛فأما حياة تسر الصديق وإما موت يغيظ العدى
من المغرب كل التضامن مع المصريين لإزاحة الدكتاتور من الحكم، أعانكم الله ووفقكم
الرعب كله الآن في إسرائيل لأن السيسي و باقي الحكام عملائها في المنطقة لكن أم الدنيا لها طعم خاص برافو يا رجالة
متوقع من السيسي المرة اللي فاتت أمن الدولة اعتقل أكثر من 10 الآلاف سجين، بس لأنهم عبروا عن رأيهم و تسألوا وين العدل والمرة هادي لقى العدد أكبر من أنه يعتقله فيحاول يخوفهم بالقتل ياريت جيش مصر وضباط يختاروا الشعب وليس السيسي وأوامره
ماذا بينك وبين ربك يا سيسي ليصفك الصغير والكبير والكهل والشباب والنساء والرجال والمصريون والجزائريون والتونسيون والمغاربة والسودان والماليزيون..والفرس والعجم والعرب والعالم بأسره بعدو الله.
استعمال الإرهاب الدولي ضد المتظاهرين السلميين الغير المسلحين يكون فقط في البلاد والدول التي يقودها دكتاتور أو ملك فيخرج شيخ في زي العلماء ليخدع الناس ويفتي "هذا خروج على الحاكم وهو لايجوز؛ فيبيع دينه بالدنيا الدنى ولا يخاف من في السماء أن يحشر مثل هؤلاء المشائخ والعملاء مع الظالمين".
والقول الآخر أن مصر حكامها وجيشها لعبة بأيدي الصهاينة لذا فهم يستخدموا كل أنواع العنف والضغوط والاضطهاد ضد نفس شعبهم المصري ليرضوا بهم الصهيونية ويدفعوا لهم ثمنا باهضا مقابل الاعتداء على أبناء بني جنسهم ودينهم ؛ كما هي الحقيقة الظاهرة لدى أصحاب العقول السليمة.
ولكن شبابنا الغيورون المصريين، لاتنسوا أن الله معكم وهو تعالى يمهل ولا يهمل وهو القاهر فوق الظالمين وكل عمل عظيم يحتاج صبر طويل وجهد كثير وعقل فتين.