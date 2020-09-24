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سياسة|الولايات المتحدة

ترمب يهاجم ميغان ميركل ويتمنى للأمير هاري "حظا سعيدا" (فيديو)

ترمب يقول إنه ليس معجبا بميغان ميركل ويتمنى لهاري حظا سعيدا
ترمب يقول إنه ليس معجبا بميغان ميركل ويتمنى لهاري حظا سعيدا
24/9/2020

وقال ترمب رداً على سؤال عن تصريحات ميركل الأخيرة "لست من المعجبين بها".

وأضاف "أتمنى لهاري حظاً سعيداً، لأنه سيكون بحاجة إليه".

وكان هاري وميغان علّقا في مقطع فيديو عرضته شبكة "إي بي سي" الأربعاء على لائحة "الشخصيات المئة" التي نشرتها مجلة "تايم" الأسبوعية، وشددا على الأهمية الكبيرة للانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، من دون أن يأتيا على ذكر ترمب بالاسم.

وقالت ميركل "كل أربع سنوات، يقال لنا (إنها الانتخابات الأهم في حياتنا)، ولكن هذه المرة هي فعلاً كذلك. عندما نقترع، تكون قيمنا معنية، وأصواتنا تصبح مسموعة".

أما الأمير هاري فقال "من المهم جداً رفض خطاب الكراهية والتضليل والتهجم على الإنترنت".

وكانت الممثلة التي أعلنت مع زوجها انسحابهما من التزامات العائلة الملكية البريطانية مطلع يناير/ كانون الثاني، خرجت عن تحفظها في مطلع يونيو/حزيران بتعليقها على مقتل جورج فلويد، وبصورة أعمّ على العنصرية وعنف الشرطة في الولايات المتحدة.

المصدر : الفرنسية + مواقع التواصل
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