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سياسة|الولايات المتحدة

بعد توجيهه عبارات عنصرية لها.. إلهان عمر لترمب "لماذا أنت مهووس بي؟" (فيديو)

النائبة المسلمة بالكونغرس الأمريكي إلهان عمر (يمين) والرئيس الأمريكي دونالد ترمب
النائبة المسلمة بالكونغرس الأمريكي إلهان عمر (يمين) والرئيس الأمريكي دونالد ترمب
24/9/2020

وكان ترمب قد هاجم إلهان عمر عضو الكونغرس عن ولاية مينيسوتا، وهي من أصل صومالي، أمام حشد من جماهيره ومؤيديه قائلاً "هي تُخبرنا ماذا نفعل ببلدنا، هل تفسر لنا هي من أين أتت؟ كيف كانت بلدها؟ نريد أن نحافظ على بلدنا على الطريقة التي تسير عليها، نحن أفضل بلد على الإطلاق على وجه الأرض وسنحافظ عليه  على هذا النهج، لسنا في حاجة للاشتراكيين ولا إلى الشيوعيين لإدارة بلادنا".

فردت إلهان على ما قاله ترامب قائلة "بداية، هذا بلدي وأنا عضو بالمجلس الذي طعن فيك، ثانياً لقد فررت من الحرب الأهلية وأنا بالثامنة من عمري؛ لا يُدير طفل في الثامنة من العمر دولة على الرغم من أنك تُديرها كأحدهم".

كما شاركت عمر بتغريدة أخرى بها رسوم متحركة وهي تعلق على تجمعات ترمب الانتخابية قائلة "هذه التجمعات تجعلني أتسائل عن شئ واحد: لماذا أنت مهووس بي؟"

و علق الكاتب السياسي غريغ سيرجنت قائلاً "إلهان عمر هي نائبة تم اختيارها ديمقراطياً من قبل مواطنين أمريكيين لتمثيلهم، وعليه يمكن فهم المعنى الحقيقي لاستخدام ترامب كلمة لدينا".

وقال الإعلامي الأمريكي ديين عبيد الله مستنكرا "هذا أمر حقير حقا، ترمب يخبر مؤيديه البيض أن امرأة سوداء ليست أمريكية ويجب أن تعود إلى أفريقيا، لن تجد ما هو عنصري أكثر من هذا".

وقبل أيام وجه ترمب كلاما وصف بالعنصرية سخر فيه من عضو الكونغرس إلهان عمر، لكونها لاجئة صومالية في تجمع انتخابي آخر بولاية منيسوتا.

حيث تساءل ترمب بنبرة استهزاء في إشارة إلى نائبة الكونغرس إلهان "كيف نجحت عمر في الانتخابات؟ كيف نجحت؟"

ولاحقا وفي التجمع الانتخابي نفسه، هاجم ترامب كل من إلهان عمر، من أصل صومالي، وزميلتها في الحزب ومجلس النواب رشيدة طليب، وهي من أصل فلسطيني، واتهمهما بتبديد الأموال قائلا "سنحاكمهما. لم لا؟ لا أفهم حقا".

لترد النائبة الديمقراطية على ترامب في تغريدة "هذه اللاجئة ستقضي وقتا ممتعا وهي تصوت لتخرجك من البيت الأبيض. كثيرون حاولوا تقسيم منيسوتا لكنهم فشلوا فشلا ذريعا. نحن أقوى من الخوف".

جدير بالذكر أن إلهان عمر ورشيدة طليب نالتا نصيبا وافرا من الانتقادات الشديدة التي وجهها الرئيس ترامب لخصومه الديمقراطيين في العديد من المناسبات، التي تتعلق بقضايا مختلفة مثل الهجرة والإسلام وفلسطين وإسرائيل.

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المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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