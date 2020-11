بعد توجيهه عبارات عنصرية لها.. إلهان عمر لترمب "لماذا أنت مهووس بي؟" (فيديو)

وكان ترمب قد هاجم إلهان عمر عضو الكونغرس عن ولاية مينيسوتا، وهي من أصل صومالي، أمام حشد من جماهيره ومؤيديه قائلاً "هي تُخبرنا ماذا نفعل ببلدنا، هل تفسر لنا هي من أين أتت؟ كيف كانت بلدها؟ نريد أن نحافظ على بلدنا على الطريقة التي تسير عليها، نحن أفضل بلد على الإطلاق على وجه الأرض وسنحافظ عليه على هذا النهج، لسنا في حاجة للاشتراكيين ولا إلى الشيوعيين لإدارة بلادنا".

It's the booing and dissing congresswomen of color portion of Trump's speech pic.twitter.com/QyZr0iUMG7 — Aaron Rupar (@atrupar) September 22, 2020

فردت إلهان على ما قاله ترامب قائلة "بداية، هذا بلدي وأنا عضو بالمجلس الذي طعن فيك، ثانياً لقد فررت من الحرب الأهلية وأنا بالثامنة من عمري؛ لا يُدير طفل في الثامنة من العمر دولة على الرغم من أنك تُديرها كأحدهم".

كما شاركت عمر بتغريدة أخرى بها رسوم متحركة وهي تعلق على تجمعات ترمب الانتخابية قائلة "هذه التجمعات تجعلني أتسائل عن شئ واحد: لماذا أنت مهووس بي؟"

These cult-like rallies leave me wondering one thing: pic.twitter.com/58VjLl4II0 — Ilhan Omar (@IlhanMN) September 23, 2020

و علق الكاتب السياسي غريغ سيرجنت قائلاً "إلهان عمر هي نائبة تم اختيارها ديمقراطياً من قبل مواطنين أمريكيين لتمثيلهم، وعليه يمكن فهم المعنى الحقيقي لاستخدام ترامب كلمة لدينا".

وقال الإعلامي الأمريكي ديين عبيد الله مستنكرا "هذا أمر حقير حقا، ترمب يخبر مؤيديه البيض أن امرأة سوداء ليست أمريكية ويجب أن تعود إلى أفريقيا، لن تجد ما هو عنصري أكثر من هذا".

Ilhan Omar is the democratically chosen representative of the US citizens who elected her to serve that purpose on their behalf. Once again, Trump's real meaning can be located in his use of the word "our." https://t.co/fTFjkya3LK — Greg Sargent (@ThePlumLineGS) September 23, 2020

وقبل أيام وجه ترمب كلاما وصف بالعنصرية سخر فيه من عضو الكونغرس إلهان عمر، لكونها لاجئة صومالية في تجمع انتخابي آخر بولاية منيسوتا.

حيث تساءل ترمب بنبرة استهزاء في إشارة إلى نائبة الكونغرس إلهان "كيف نجحت عمر في الانتخابات؟ كيف نجحت؟"

ولاحقا وفي التجمع الانتخابي نفسه، هاجم ترامب كل من إلهان عمر، من أصل صومالي، وزميلتها في الحزب ومجلس النواب رشيدة طليب، وهي من أصل فلسطيني، واتهمهما بتبديد الأموال قائلا "سنحاكمهما. لم لا؟ لا أفهم حقا".

DESPICABLE: Trump in essence tells white supporters that a black woman isn't American and should go back to Africa. You really can't get more racist if Trump were burning a cross on the White house lawn https://t.co/1eqrrgnJxB — (((DeanObeidallah))) (@DeanObeidallah) September 23, 2020

لترد النائبة الديمقراطية على ترامب في تغريدة "هذه اللاجئة ستقضي وقتا ممتعا وهي تصوت لتخرجك من البيت الأبيض. كثيرون حاولوا تقسيم منيسوتا لكنهم فشلوا فشلا ذريعا. نحن أقوى من الخوف".

جدير بالذكر أن إلهان عمر ورشيدة طليب نالتا نصيبا وافرا من الانتقادات الشديدة التي وجهها الرئيس ترامب لخصومه الديمقراطيين في العديد من المناسبات، التي تتعلق بقضايا مختلفة مثل الهجرة والإسلام وفلسطين وإسرائيل.

