العفو الدولية: قوات حفتر طردت قسرا 5 آلاف مهاجر

ونشرت المنظمة تقريرا مُطولا مُدعوما بشهادات قالت إنها لمهاجرين ولاجئين ليبيين، غداة إعلان المفوضية الأوربية عن ميثاق جديد، للسيطرة على الهجرة غير الشرعية لدول أوربا.

وقالت المنظمة (مقرها لندن)، إن السلطات القائمة في شرق ليبيا (قوات حفتر) طردت قسرياً أكثر من 5 آلاف مهاجر (لم تذكر جنسياتهم) في 2020، دون مراعاة الأصول القانونية أو فرصة الطعن في عملية ترحيلهم.

وأوضحت أن التهمة هي أن هؤلاء (المهاجرين) كانوا حاملين لأمراض معدية من بين الأسباب وراء عمليات الترحيل القسري، دون تفاصيل حول الجهة التي رحلت قوات حفتر إليها المهاجرين.

وأضاف التقرير: إن ليبيا أصبحت بيئة تتسم بعداء أشدّ للاجئين والمهاجرين الذين يبحثون عن حياة أفضل، فبدلاً من توفير الحماية لهم، فإنهم يُقابلون بمجموعة من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان.

اللهم انتقم من كل من كان سبباً في تهجير تاورغاء. #ليبيا pic.twitter.com/Z01UhdAphU — Matog Saleh (@MatogSaleh) May 20, 2019

كما انتقدت المنظمة الدولية سياسيات دول الاتحاد الأوربي، في اعتراض اللاجئين الليبيين وإعادتهم إلى بلادهم.

وذكرت أن المهاجرين في ليبيا محاصرون في حلقة مفرغة من الانتهاكات(..) يجازف اللاجئون بحياتهم في البحر طلباً للأمن والأمان في أوربا، ليتم اعتراضهم ويُسلَّمون لمواجهة نفس الانتهاكات المفرطة في ليبيا.

وأوضح التقرير الحقوقي، أن دول الاتحاد الأوربي تواصل تنفيذ السياسات التي تحاصر عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الليبيين في حلقة مفرغة من الانتهاكات، الأمر الذي يُظهِر استخفافاً صارخاً بحياة الناس وكرامتهم.

🚨 تقرير جديد 🚨 وثقنا الروايات المروعة للاجئين والمهاجرين الذين عانوا سلسلة من الانتهاكات في #ليبيا من القتل غير المشروع والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب على أيدي الأطراف الحكومية وغير الحكومية في مناخ من الإفلات شبه التام من العقاب. إقرأ المزيد https://t.co/SOmenQEYym pic.twitter.com/CXfoJelNbQ — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) September 24, 2020

ميثاق هجرة جديد

والأربعاء، أعلنت المفوضية الأوربية عن ميثاق الهجرة الجديد، ليشكل ركيزة رئيسية لتعزيز التعاون مع بلدان خارج الاتحاد الأوربي للسيطرة على الهجرة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لايين، في تصريح في بروكسيل، إن أوربا يجب أن تثبت للعالم أنها قادرة على إدارة ملف الهجرة واللجوء كما سبق وأدارت ملفات أخرى.

وبسبب الاضطرابات الداخلية التي تشهدها البلاد، أصبحت ليبيا خلال الأعوام الأخيرة، نقطة العبور الأكثر أهمية إلى أوربا، لمهاجرين أفارقة غير نظاميين، يفرون هربا من الفقر والصراعات في بلادهم.