إصابة شرطيين أمريكيين بالرصاص بولاية كنتاكي(فيديو)

وفي وقت سابق الأربعاء، قال دانيال كاميرو، المحامي العام لولاية كنتاكي إن الشرطيين الأبيضين اللذين قتلا المواطنة السمراء بريونا تايلور، خلال مداهمة مخدرات، لن يمثلا للمحاكمة في قضية مقتلها لأن استخدامهما للقوة كان مبررا.

As I watch this video, I am appalled at the leadership in the State of Kentucky and the city of Louisville. They should have had thousands of national guard on hand standing by to respond. Their officers are like sitting ducks. pic.twitter.com/zeL75J5FA2 — Bernard B. Kerik (@BernardKerik) September 24, 2020

جاء ذلك خلال إعلان المحامي العام المذكور، قرار هيئة المحلفين الكبرى في مدينة لويفيل، في مؤتمر صحفي، بينما احتشد محتجون على انعدام المساواة بين الأعراق ووحشية الشرطة في شوارع المدينة.

وذكر كاميرون أنه لم توجه اتهامات للشرطيين جوناثان ماتينغلي ومايلز كوسغروف، لأن قانون ولاية كنتاكي يكفل لهما الرد بإطلاق النار بعد أن أطلق صديق تايلور النار عليهما فأصاب ماتينغلي في الساق.

ووجهت للشرطي الثالث بريت هانكيسون، الذي اقتحم شقة تايلور مع الشرطيين المذكورين لإجراء التفتيش فيها، ثلاثة اتهامات بتعريض أرواح للخطر، وتصل أقصى عقوبة فيها إلى السجن 5 سنوات.

WATCH: Gunfire erupts during protest in Louisville, Kentucky; 1 officer down, condition unknown pic.twitter.com/dj53AzpcQ7 — BNO News (@BNONews) September 24, 2020

وعلى إثر ذلك اندلعت الاحتجاجات، واعتقلت الشرطة عددا من المتظاهرين في كنتاكي، وسط استمرار المظاهرات ضد وحشية قوات تنفيذ القانون وضد العنصرية.

وأعلن المتحدث باسم شرطة لويفيل أن ضابطي شرطة أصيبا خلال المظاهرات، لكنه لم يقدم تفاصيل حول كيفية إطلاق النار عليهما أو حالتهما الصحية.

#WATCH: A group of protesters throw projectiles at police in Louisville, Kentucky. pic.twitter.com/Kcx69kFDkW — Jennifer Franco (@jennfranconews) September 24, 2020

بدوره أعلن حاكم ولاية كنتاكي آندي بشهير أنه تم تكليف عدد محدود من وحدات الحرس الوطني بواسطة مركبات عسكرية مدرعة للحفاظ على الأمن بعدد من الشوارع.

اقتحام وقتل

السيدة تايلور، 26 عاما، فنية طبية للطوارئ، قتلت في مارس/آذار الماضي عندما اقتحمت الشرطة شقتها ليلا مستخدمة ما يسمى مذكرة اعتقال "بدون طرق" ولم تطالبهم بالإعلان عن أنفسهم.

وعادة ما تستخدم الشرطة تلك المذكرة في قضايا المخدرات بسبب مخاوف من إتلاف الأدلة إذا أعلنوا وصولهم.

وتم إيقاظ السيدة تايلور من سريرها قبل إطلاق النار عليها عدة مرات، ولم تعثر الشرطة على أي مخدرات في منزلها وأثار مقتلها احتجاجات استمرت شهورا في المدينة.