إصابة شرطيين أمريكيين بالرصاص بولاية كنتاكي(فيديو)

وفي وقت سابق الأربعاء، قال دانيال كاميرو، المحامي العام لولاية كنتاكي إن الشرطيين الأبيضين اللذين قتلا المواطنة السمراء بريونا تايلور، خلال مداهمة مخدرات، لن يمثلا للمحاكمة في قضية مقتلها لأن استخدامهما للقوة كان مبررا.

As I watch this video, I am appalled at the leadership in the State of Kentucky and the city of Louisville. They should have had thousands of national guard on hand standing by to respond. Their officers are like sitting ducks. pic.twitter.com/zeL75J5FA2

— Bernard B. Kerik (@BernardKerik) September 24, 2020