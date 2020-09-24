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أوربا تستعد لموجة ثانية من كورونا

يمكن تطبيق الاختبار الجديد لى شريط ومن ثم الحصول على النتيجة في غضون 5 إلى 15 دقيقة
يمكن تطبيق الاختبار الجديد لى شريط ومن ثم الحصول على النتيجة في غضون 5 إلى 15 دقيقة
24/9/2020

وقالت المفوضة الأوربية لشؤون الصحة ستيلا كيرياكيدس، خلال مؤتمر صحفي"على كل الدول الأعضاء اتخاذ اجراءات فورية وفي الوقت المناسب مع ظهور أولى المؤشرات إلى بؤر جديدة".

وأضافت "قد تكون هذه فرصتنا الأخيرة لتجنب تكرار الوضع الذي شهدناه في الربيع الماضي".

وسجلت في أوربا أكثر من 5 ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد، وقد بدأت دول عدة إعادة فرض إجراءات إغلاق لوقف انتشار خارج عن السيطرة مجددا.

ومعدل الوفيات لم يعد إلى المستويات التي سجلت في وقت سابق هذه السنة، لكن الإصابات الجديدة ترتفع في الكثير من المناطق.

لكن كيرياكيدس التي يسعى مكتبها لتنسيق التحرك في مواجهة الوباء في الدول الـ 27 الأعضاء حذرت من أن بعض المناطق بدأت ترفع القيود في وقت سابق لأوانه.

لم تكن فعالة

وأوضحت "هذا يعني بوضوح أن القيود التي فرضت لم تكن فعالة بما فيه الكفاية أو لم تفعّل أو تتبع كما يجب".

وقالت "يجب أن نبقى متيقظين، هذه الأزمة لم تنته بعد. بالإضافة إلى ذلك فإن فصل الشتاء يشهد المزيد من الأمراض المرتبطة بأجهزة التنفس بما يشمل الإنفلونزا الموسمية".

وتابعت أن حكومات الدول الأعضاء يجب أن تحارب التضليل الإعلامي بشأن الفيروس.

وحذرت من أن الدول يجب أن تتحرك بسرعة لمنع العودة إلى إغلاق تام جديد لأنه سيضر بالاقتصاد والتعليم والصحة العقلية للمواطنين.

32 مليون مصاب حول العالم   

وتسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة ما لا يقل عن 978 ألفا و 448 شخصا في العالم منذ أن أبلغ عن ظهور المرض في الصين نهاية ديسمبر/ كانون الأول .

وأصيب 32 مليون شخص حول العالم بفيروس كورونا المستجد، بينهم نحو 22 مليون تعافوا حتى اليوم.

ولا تعكس هذه الأرقام إلا جزءا من العدد الفعلي للإصابات، إذ لا تجري دول عدة فحوصا إلا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع مخالطي المصابين، تضاف إلى ذلك محدودية إمكانات الفحص لدى عدد من الدول الفقيرة.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
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