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سياسة|مصر

مصر: الداعية معز مسعود يثير الجدل بعد أنباء عن زواجه حلا شيحة

تردد أنباء عن ارتباط الداعية الشاب معز مسعود بالممثلة حلا شيحة العائدة إلى التمثيل بعد سنوات من الاعتزال
تردد أنباء عن ارتباط الداعية الشاب معز مسعود بالممثلة حلا شيحة العائدة إلى التمثيل بعد سنوات من الاعتزال
23/9/2020

 

وتصدر وسم يحمل اسم الداعية الشاب (#معز_مسعود) قائمة الوسوم الأعلى تداولا.

وكانت قد ترددت أنباء حول هذا الارتباط منذ أن علقت حلا شيحة على آخر صورة نشرها مسعود على صفحته بموقع إنستغرام.

وتزوج الداعية معز مسعود أولاً من ملكة جمال الجامعة الأمريكية السابقة "سارة" عام 2003 واستمر الزواج بينهما 13 عاماً حتى انفصلا في عام 2016، ثم تزوج ثانيةً من المرشدة السياحية بسنت نور الدين في عام 2017 واستمر زواجه منها نحو 6 أشهر فقط، ثم تزوج أخيراً من الممثلة شيري عادل في عام 2018 قبل أن ينفصل عنها هي الأخرى بعد عام واحد.

وعلق مغردون على الخبر بقولهم إن معز مسعود أشبه بشخصية "الحاج متولي" الشهيرة، بينما استنكر آخرون تداول مثل هذه الأخبار بكثافة واعتبروها تدخلا غير مقبول في الحياة الشخصية.

https://twitter.com/Mohamed_705/status/1308581233107103746?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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