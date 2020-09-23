مصر: الداعية معز مسعود يثير الجدل بعد أنباء عن زواجه حلا شيحة

وتصدر وسم يحمل اسم الداعية الشاب (#معز_مسعود) قائمة الوسوم الأعلى تداولا.

وكانت قد ترددت أنباء حول هذا الارتباط منذ أن علقت حلا شيحة على آخر صورة نشرها مسعود على صفحته بموقع إنستغرام.

كل ما انام واصحى الاقي معز مسعود اتجوز فنانه😂 — ليلى (@lelemoh30) September 23, 2020

وتزوج الداعية معز مسعود أولاً من ملكة جمال الجامعة الأمريكية السابقة "سارة" عام 2003 واستمر الزواج بينهما 13 عاماً حتى انفصلا في عام 2016، ثم تزوج ثانيةً من المرشدة السياحية بسنت نور الدين في عام 2017 واستمر زواجه منها نحو 6 أشهر فقط، ثم تزوج أخيراً من الممثلة شيري عادل في عام 2018 قبل أن ينفصل عنها هي الأخرى بعد عام واحد.

وعلق مغردون على الخبر بقولهم إن معز مسعود أشبه بشخصية "الحاج متولي" الشهيرة، بينما استنكر آخرون تداول مثل هذه الأخبار بكثافة واعتبروها تدخلا غير مقبول في الحياة الشخصية.

#معز_مسعود

مع احترامي لكل الآراء بس هو انتوا مين عشان تتكلموا ع حياة حد الشخصيه !! 😏 — •°• شوكلاتا •°• (@Guider99) September 23, 2020

معز مسعود

الحاج متولي بتاع الوسط الفني

بسنت نور الدين/شيري عادل/حلا شيحه

هيقابل ابو هشيمه ف النهائي😂

متستغربوش الفتره الجايه لو سألت حد نفسك تطلع ايه؟

وقالك نفسي ابقي "معز مسعود" 😂 pic.twitter.com/IIKVJjp4Yo — 💙إبن أخت صاحب تويتر 💙👑 (@AmirOverMoon1) September 23, 2020

#معز_مسعود رشدي أباظة الاسلام الواسطي الجميل — Mo Sayed (@MohamedSayed775) September 23, 2020

https://twitter.com/Mohamed_705/status/1308581233107103746?ref_src=twsrc%5Etfw