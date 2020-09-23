لليوم الرابع على التوالي.. مظاهرات في قرى ومدن مصرية تطالب برحيل السيسي (فيديو)

وشهدت محافظة الجيزة (المتاخمة للعاصمة القاهرة، والواقعة في نطاق القاهرة الكبرى) حراكًا ملحوظًا. ففي مدينة كرداسة خرج العشرات منددين بحكم السيسي ومطالبين برحيله، احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية.

وفي قرية كفر قنديل (التابعة لمركز أطفيح) خرج العشرات مطالبين برحيل السيسي ومنددين بحكم العسكر، وتدخلت الشرطة في محاولة لتفريق المتظاهرين وأطلقت عليهم الرصاص والقنابل المسيّلة للدموع.

وفي الجيزة أيضًا، خرج أهالي قرية "البليدة" منادين برحيل العسكر عن الحكم، ومرددين هتافات ضد السيسي ونظامه.

كما خرجت مظاهرات في قرى العطف، وزاوية دهشور، والشوبك الشرقي، والزرابي تطالب برحيل السيسي ونظامه.

وأحرق المتظاهرون في الشوبك الشرقي عددًا من الإطارات وقطعوا الطريق احتجاجًا على تعامل الشرطة مع المحتجين.

وفي أسوان، تجمهر أهالي المعتقلين على خلفية أحداث 20 سبتمبر (الجاري) أمام مديرية الأمن للمطالبة بإطلاق سراحهم.

وفي السياق، دعا الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي، الأربعاء، إلى حماية المتظاهرين في مصر والاستجابة لمطالبهم، مشددًا على أن الاعتداء عليهم "محرم شرعًا".

جاء ذلك تعليقًا على التظاهرات ضد نظام السيسي، والتي شهدتها قرى ومدن مصرية على مدار الأيام الثلاثة الماضية، ضمن ما بات يعرف إعلاميا بـ"حراك 20 سبتمبر/ أيلول".

وفي منشوره على موقع فيسبوك، أورد القره داغي "8 نقاط مهمة" لما يجري في "مصر الحبيبة" من احتجاجات، أولها أن "التظاهر السلمي حق مشروع في جميع الشرائع والمواثيق الأممية"، وفي ثاني وثالث هذه النقاط، قال "نطالب بحماية المتظاهرين في مصر وغيرها"، مؤكدًا أن "الاعتداء على المتظاهرين محرم شرعًا".

واختتم القره داغي منشوره قائلًا "نطالب بالاستجابة لمطالب الشعب، ونطالب شرفاء العسكر والشرطة في مصر بالقيام بواجبهم نحو شعبهم العظيم صاحب الحضارات المتعددة، ولا تهنوا ولا تحزنوا".

وأظهر المقطع المصور المرفق مع تدوينة القره داغي، خروج عشرات المتظاهرين مساء أمس بقرية "كفر قنديل"، مرددين هتافات بينها "بالطول بالعرض هانجيب السيسي الأرض".

وسبق أن دعا المقاول المعارض محمد علي إلى تنظيم تظاهرات بمناسبة ذكرى احتجاجات 20 سبتمبر/ أيلول 2019، قبل أن يعود ويطالب الشعب بالاستمرار في احتجاجات يومية ضد النظام السياسي بالبلاد.

وتباينت وسائل الإعلام في تقدير حجم وانتشار التظاهرات.

وكان متظاهرون من أهالي قرية الكداية (مركز أطفيح) قد حطموا، السبت الماضي، سيارتين لقوات الشرطة المصرية في إطار مظاهرات انطلقت ضد النظام الحاكم، استجابة لدعوة أطلقها محمد علي (المقيم حاليًا في إسبانيا).

وفضت قوات الأمن المصرية تظاهرات "الكداية"، وهاجم الأمن المصري القرية وأطلق الأعيرة النارية والغاز لتفريق المتظاهرين.

واستولى أهالي قرية "أبو رجوان" (مركز البدرشين، الجيزة)، مساء الإثنين، على مدرعة شرطة أثناء محاولة الأخيرة فض مظاهرتهم ضد السيسي بالقوة، وأشعل المحتجون النار في المدرعة بعد اعتداء قوات الأمن عليهم لتفرقتهم بالقوة وفض المظاهرة.

وشهدت محافظة الفيوم خروج العشرات، الإثنين الماضي، مطالبين برحيل السيسي عن الحكم، مرددين هتافات منها "السيسي عدو الله".

عاجل

الفيوم

طامية

دار السلام pic.twitter.com/T4Ce8Syq9I — عبدالعزيز مجاهد|Abdulaziz Mujahed (@elmogahed02) September 21, 2020

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