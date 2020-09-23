لحق بأبويه وشقيقه.. كورونا يفتك بصيدلي مصري وأسرته في أقل من شهر

وصباح أمس، توفي الصيدلي محمد الفنجري، ابن محافظة دمياط شمالي مصر، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا الذي فتك قبل أيام بشقيقه ومن قبلهما أبويهما، في قصة مؤلمة انتشرت تفاصيلها على وسائل الإعلام والتواصل المصرية.

دكتور محمد الفنجري طبيب صيدلي توفى والده بالكورونا، بعد ١٠ ايام توفت والدته ثم توفى اخوه بعدها وفي الاخير توفى هو

ارجوكم ادعولهم بالرحمة والتزموا بالتعليمات الوقائية pic.twitter.com/v4UoehmOsx — عبده القماش (@dadjokesf) September 22, 2020

وبالعودة شهراً إلى الوراء، كانت والدة الفنجري تحضر حفل زفاف، ومن قلب قاعة الأفراح بدأت المعاناة، حيث التقطت الأم العدوى من إحدى المدعوات ومن ثم انتقلت إلى بقية أفراد العائلة.

وكان الأب أول الضحايا، فقد أعلن الفنجري يوم 26 أغسطس/آب الماضي، وفاة والده، وبعد 10 أيام فقط لحقت به الأم في السادس من سبتمبرأيلول الجاري، وفي يوم 9 سبتمبر أيلول أي بعد 3 أيام فقط من رحيل الأم، مات شقيقه، ثم لحق هو بهم جميعًا صباح الثلاثاء 22 سبتمبر أيلول

وعاش الفنجري قبيل وفاته أيامًا صعبة، وحزنًا وألمًا لم يشهده من قبل أحد، عبّر عنه في منشورات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن يرحل عن الدنيا، وكان آخر ما كتبه "إدعولى أنا بموت.. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله".

وقبل وفاته بساعات كتب الفنجري على فيسبوك، إنه يشعر باقتراب أجله من شدة الألم وأنه يحتاج إلى دعوات المخلصين".

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر قصة وفاة عائلة الفنجري، وسادت حالة من الحزن والأسى على ما حدث لها، وسط مطالبات للجميع بالحذر من الفيروس القاتل.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مسؤول بنقابة صيادلة دمياط قوله، إن الفنجرى كان عمودًا لأسرته، وحرص على متابعة حالتهم وزيارتهم أثناء إصابتهم بكورونا في الوقت الذي ظهرت عليه هو الآخر أعراض الإصابة بالفيروس، مؤكدًا أن هذه المأساة تدق أجراس الخطر.

26 اغسطس مات ابوه

6 سبتمبر ماتت امه

9 سبتمبر مات اخوه

22 سبتمبر مات هو

البقاء لله فى اخينا د.محمد الفنجري

فى اقل من شهر فقد كل شئ حتى حانت لحظة فقدانه

نسأل الله ان يجمعكم مرة اخرى فى الفردوس الاعلى — Dr mahmoud hashem (@Drmahmoudhashe1) September 22, 2020

وبحسب تصريحات حكومية، تشهد مصر تراجعا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، وأمس تم تسجيل 113 حالة إيجابية جديدة و19 حالة وفاة، حسبما أعلنت وازرة الصحة.

ووفق آخر إحصائية رسمية، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، الثلاثاء، هو 102254 حالة من ضمنهم 91143 حالة تم شفاؤها، و5806 حالات وفاة.

البقاء لله وحده انتقل الى رحمة الله تعالى الدكتور محمد الفنجرى بعد وفاة والده ثم والدته ثم اخوه بڤيروس كورونا و الأن قد اختاره الله ليكون بجوارهم بسبب ڤيروس كورونا اللعين

ربنا يصبرهم pic.twitter.com/KQ5bt8yh9u — Mustafa Elsayed (@MustafaElsayedd) September 23, 2020

https://twitter.com/dC00R/status/1308435282115653633?ref_src=twsrc%5Etfw